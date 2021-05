Oroscopo per la Vergine e per tutti i segni di oggi 16 e domani 17 maggio

Oroscopo di oggi per la Vergine. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 16 maggio 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Vergine

Grazie all’appoggio della Luna in Cancro, agirete nel quotidiano come vostro solito: con ordine, scrupolosità, ma anche con armonia e integrità. Una parola di troppo potrebbe far da detonatore a bisticci o provocare piccoli equivoci in famiglia. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Vergine e per tutti i segni

© Riproduzione riservata