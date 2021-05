Oroscopo di domani 18 maggio 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

Con le stelle di oggi lascerete perdere coloro che non hanno voglia di darsi da fare e tendono a farvi perdere tempo. Li scanserete con discrezione ed eleganza. Desidererete ricevere dalla dolce metà risposte consone ai vostri slanci. Belle novità per i single. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

La Luna si quadra a Urano, ma non può arrestare il cambiamento che state mettendo a punto: coglierete l’occasione giusta per un salto in avanti. Urano vi prospetta una strada diversa da perseguire e Giove vi darà una spinta salutare a seguirla. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Grazie alla Luna nel Leone in sestile a Venere congiunta, avrete voglia di tenerezza. Con il partner viaggerete all’unisono per necessità e aspettative. Procederete con energia utilizzando le vostre capacità e le vostre carte vincenti con abilità. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Non rimpiangete il passato, perché a ben pensarci non è stato poi così idilliaco. Guardate avanti: vi aspettano possibilità ad ampio respiro. Marte nel segno vi regala pulsioni conquistatrici soprattutto in amore: in vista un colpo di fulmine. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Mantenete i contatti con un amico simpatico e divertente, in sua compagnia vi rilassate e vi divertite un mondo. Avete bisogno di leggerezza, concedetevela! Tutti o quasi contano su di voi, senza rendersi conto che anche la roccia ha bisogno di coccole. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

Prima di affrontare nuove incombenze, portate a termine quelle già iniziate. Valutate bene le offerte di lavoro o di collaborazione provenienti dall’estero. Consolidate le vostre consapevolezze e certezze, e vi sentirete più amati e capiti da figli e genitori. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

Con Saturno vostro amico dall’Acquario, siete in una botte di ferro, il suo contribuito positivo si rifletterà sia in amore che nella professione. Se siete un po’ stanchi, la colpa è di Marte avverso. Date all’alimentazione attenzioni maggiori. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

A causa di Saturno sfavorevole, avrete a che fare con qualche imprevisto. Non perdete la serenità, tutto tornerà a posto nel migliore dei modi. Giove amico dal segno dei Pesci vi garantisce flirt ricchi di emozioni e di sentimento. Buttatevi! Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

Mercurio ostile porterà qualche problema di comunicazione, ma avrà anche il merito di far emergere e rendere visibile quello che non funziona. Non pretendete che un familiare vi appoggi, quando le cose che gli state prospettando non lo convincono. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

Dedicate tempo ad attività che privilegiano ciò di cui avete bisogno come la tranquillità. Ottime le camminate nel verde in raccoglimento. Con Marte contrario, occhio alle imprudenze e agli azzardi. Badate a non eccedere in nessun campo. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

Con Saturno nel vostro cielo, la sera meglio andare a letto presto. Quelle poche energie che avete dovete centellinarle per gli impegni improcrastinabili. La Luna è opposta a Saturno: in vista uno screzio con il partner, ma nelle questioni che contano sarete d’accordo. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

Giove, il pianeta della gioia, della passionalità vi renderà più affettuosi con la persona amata. Per i single si possono presagire incontri assai stimolanti. Marte, Plutone e Giove alleati vi daranno la carica: sarete più dinamici, attivi e intraprendenti che mai. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

