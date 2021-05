Oroscopo per la Bilancia e per tutti i segni di oggi 18 e domani 19 maggio

Oroscopo Bilancia di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 18 maggio 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Bilancia

Con Saturno vostro amico dall’Acquario, siete in una botte di ferro, il suo contribuito positivo si rifletterà sia in amore che nella professione. Se siete un po’ stanchi, la colpa è di Marte avverso. Date all’alimentazione attenzioni maggiori. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Bilancia e per tutti i segni

© Riproduzione riservata