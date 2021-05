Oroscopo per il Sagittario e per tutti i segni di oggi 18 e domani 19 maggio

Oroscopo di oggi per il Sagittario. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 18 maggio 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Mercurio ostile porterà qualche problema di comunicazione, ma avrà anche il merito di far emergere e rendere visibile quello che non funziona. Non pretendete che un familiare vi appoggi, quando le cose che gli state prospettando non lo convincono. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

© Riproduzione riservata