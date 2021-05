Oroscopo di oggi 19 maggio

Oroscopo oggi 19 maggio ! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Riuscirete a far partire un progetto importante, messo in piedi grazie alle vostre capacità, all'impegno e all'aiuto di un amico che crede fermamente in voi. Per merito di Mercurio e Venere alleati dai Gemelli, la comunicazione e l'amabilità voleranno alto.

Toro

Con il Sole nel vostro cielo che si quadra alla Luna in Leone, vi converrà riflettere, rimettere in ordine le idee prima di decollare senza intoppi. Giove vi protegge: sapete che siete più forti di qualunque complicazione a cui vi sottoponga la vita.

Gemelli

Mercurio e Venere faciliteranno il rapporto con il partner. Proprio quello che vi serve, dato che ultimamente il dialogo ha languito un po'. Fate attenzione ai conti, perché con Giove contrario, è possibile una spesa importante non prevista.

Cancro

I magnifici Urano e Giove si accordano tra loro per donarvi, il primo forza innovatrice e nuove opportunità, il secondo fiducia e coraggio nell'osare. Farete sì che tempo e impegni non entrino in collisione e saprete sfruttarli al meglio per ciò che amate.

Leone

La Luna stringe amorevolmente Mercurio, ma bisticcia con il Sole: giornata creativa, ma faticosa. Farete bene a frenare il nervosismo. Un momento vi amate, un momento vi detestate, ma una cosa è certa: non potete fare a meno l'uno dell'altra.

Vergine

Giove e Nettuno in opposizione dai Pesci potrebbero farvi cadere nel tranello di nutrire aspettative superiori alle vostre vere possibilità. Non cedete al buonismo. Quando è necessario ricorrete a un sano egoismo e dite un no secco e deciso.

Bilancia

Con Plutone contrario, state dando molta fiducia, forse troppa, a qualcuno incontrato di recente. Il rischio è che restiate delusi dalla realtà dei fatti. Venere in trigono dal segno dei Gemelli metterà le ali alla vostra inventiva, fantasia e creatività.

Scorpione

A causa della Luna contro di oggi, potrete approfondire le conoscenze, comprese quelle superficiali che finora non vi hanno offerto grande coinvolgimento. Saturno a sfavore vi obbliga ad essere più scrupolosi nelle questioni burocratiche e in quelle fiscali.

Sagittario

Fate attenzione perché l'indagine interiore costituisce una ricchezza impareggiabile, ma se si amplifica troppo, potrebbe diventare causa di fragilità. Con Giove nemico, non sarà facile addomesticare le emozioni, ma con un piccolo sforzo ce la farete.

Capricorno

Per merito di Giove troverete l'input giusto per migliorare l'intesa con la persona amata. Vivrete così sentimenti intensi, gratificanti e appaganti. La serenità affettiva vi aiuterà ad affrontare con il giusto atteggiamento anche le questioni lavorative.

Acquario

Venere vi vuole felici e promette che il partner sarà come piace a voi: appassionato ma non irruente, dolce ma non mieloso, affabile ma non scontato. Non lasciatevi intimidire dalla Luna birichina. Corteggerete o sarete corteggiati in modo spettacolare.

Pesci

Il periodo continua ad essere favorevole, grazie a Giove. Se volete assicurarvi un'entrata di denaro, giocatevi tutti gli assi che avete nella manica. Nettuno è congiunto: amicizie finora frequentate raramente vengono coltivate su reali interessi comuni.

