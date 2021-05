Oroscopo per il Sagittario e per tutti i segni di oggi 19 e domani 20 maggio

Oroscopo di oggi per il Sagittario. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 19 maggio 2021?

Sagittario

Fate attenzione perché l’indagine interiore costituisce una ricchezza impareggiabile, ma se si amplifica troppo, potrebbe diventare causa di fragilità. Con Giove nemico, non sarà facile addomesticare le emozioni, ma con un piccolo sforzo ce la farete. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

