L'Oroscopo 2021 di Barbanera

ARIETE

Attese premiate e svolte sognate: è il momento di agire

L'Ariete sa essere un portento: vuole sempre apparire forte e imperturbabile e avere la meglio nelle discussioni. Ma non è immune ai momenti di sconforto: una grande personalità può anche trasformarsi in un'arma a doppio taglio se non si è capaci di gestirla.

Quest'anno potrà essere quello in cui l'Ariete capirà che forse è meglio badare più alla sostanza che all'apparenza, fregandosene del giudizio degli altri. Non saranno agenti esterni a minarne la consapevolezza. Ecco, consapevolezza: la parolina magica che permetterà all'Ariete di saper attendere quando ci sarà da farlo, ma anche di individuare il momento per sferrare l'attacco decisivo e prendersi la felicità. Quest'ultima passa dalle relazioni e dalla soddisfazione sul lavoro, ma anche dalla salute. A differenza di quanto l'Ariete sia stato finora abituato a credere, questi tre elementi sono strettamente interdipendenti. Capirlo può essere la chiave per ottenere quella svolta capace di creare una persona "nuova", ma con gli spigoli e le sfumature di sempre.

AMORE: ATTESA PREMIATA

Non bisognerà avere fretta, né ansia: la persona giusta si farà attendere, ma ne varrà la pena. L'importante è liberarsi di paure e insicurezze. Lo spirito d'iniziativa in questo caso verrà premiato.

LAVORO: SERVE CORAGGIO

Trovarsi di fronte a un bivio potrebbe rivelarsi occasione giusta per fare i conti con i propri sogni e capire che forse bisogna rinunciare a una strada certa per inseguire le aspirazioni.

SALUTE: NUOVE ABITUDINI

Sarà l'anno in cui finalmente ogni procrastinazione verrà interrotta: nuova attività, nuovi sport e uno stile di vita più sano permetteranno di sentirsi nuovamente in pace con il proprio corpo.

TORO

Segno dalle idee chiare, sempre pronto ad aiutare

Fiero e determinato, il segno del Toro è dominato dall'impulsività. Fin dalla tenera età è contraddistinto da un forte senso della giustizia e del dovere, per questo tende a brillare in ambito scolastico e lavorativo. Occhio a contraddirlo: quando si mette in testa una cosa, è davvero difficile fargli cambiare idea.

UN AMANTE E AMICO FEDELE

In ambito sentimentale, il Toro spicca per generosità e dolcezza. Si tratta di un segno che sente forte il valore della famiglia e delle proprie radici, alle quali è fortemente legato. In amore è noto per le sue grandi dimostrazioni di affetto, ma anche per la sua gelosia, che spesso prende il sopravvento. D'altra parte il Toro ama circondarsi di persone dal carattere forte e deciso come il proprio, con le quali inevitabilmente finirà per scontrarsi. Avere un Toro per amico è una fortuna perché si potrà sempre contare sul suo appoggio e sostegno incondizionato. Se si tradisce la sua fiducia, però, sarà difficile recuperare del tutto il rapporto: il Toro tende a perdonare, ma difficilmente dimentica i torti subiti.

AMORE: PASSI IMPORTANTI

Anche i più pigri del segno trarranno beneficio dal 2021,decidendo di andare a convivere o di convolare a nozze. I mesi di lontananza, infatti, hanno alimentato il bisogno di stare insieme.

LAVORO: OTTIME PROSPETTIVE

Se non sarà questo l’anno della svolta, in ambito lavorativo avrete modo di dimostrare il vostro valore. Le prospettive di carriera sono rosee grazie alla vostra determinazione innata.

SALUTE: PIU’ ATTIVITA’ FISICA

Qualche problema alla schiena si farà sentire con l'inizio del nuovo anno; colpa della sedentarietà e della scarsa attività fisica. Con l'arrivo della primavera tornerete a prendervi cura di voi stessi.

GEMELLI

Conoscere la propria natura per abbracciare ogni contraddizione

Indecifrabili. Così appaiono i nativi dei Gemelli. La colpa è da ricercare n quella loro natura duplice, a torto ritenuta manifestazione della loro doppiezza di carattere. E’ di animo che si parla, non di atteggiamento: i protetti di Mercurio sono concreti e tendono all'infinito; sono idealisti ed istintivi ma anche abili strateghi. Sono l'incarnazione della mutevolezza e mal sopportano costrizioni ed etichette.

ANIMO VOLUBILE E COMPLESSO

La volubilità dei Gemelli si accompagna al piacere della scoperta. La curiosità è l'elemento che guida i nativi in ogni ambito della vita, dalle relazioni al lavoro. Cercano stimoli in qualsiasi cosa facciano e se non le trovano si trasformano in ragazzini ribelli e indolenti. Attenzione, quindi, se avete a che fare con loro trovate qualcosa per mantenerli allegri, perché non sanno resistere a chi li fa ridere. E per quanto riguarda i rapporti hanno una loro concezione delle relazioni e guardano all'animo e all'intelletto di chi hanno davanti e sono fedeli, sì, ma sempre e solo alla loro natura.

AMORE: IN COSTRUZIONE

Il 2021 sarà l'anno giusto per le coppie che desiderano consolidare la propria unione con un figlio o una convivenza. I single, invece. dovranno stare attenti a non ripetere errori fatti in passato.

LAVORO: SUCCESSI IN ARRIVO

Le aspettative sono alte, ma non verranno disilluse. Dimostrerete abilità nel riconoscere e sfruttare le buone occasioni e questo vi permetterà di raggiungere nuove posizioni.

SALUTE: MAGGIORE IMPEGNO

Imparare a gestire l'ansia sarà la missione di molti di voi. Per quanto riguarda la forma fisica, invece, è richiesta costanza. Solo così l'attività e le cure riusciranno a darvi un reale beneficio.

CANCRO

Un mondo interiore nascosto in cui si celano segreti da batticuore

La sensibilità è il tratto distintivo del Cancro, ma anche la sua condanna. Tale caratteristica rende i nativi empatici, ma allo stesso tempo suscettibili, quando si relazionano con qualcuno dotato di una minore delicatezza. Le emozioni sono per i nativi ciò che di più prezioso c'è nella quotidianità.

SENSIBILITÀ E DOLCEZZA

La forte emotività rende i nati sotto il segno del Cancro melanconici, spesso attaccati al passato e ai ricordi. Non è raro, quindi, sorprenderli mentre si rintanano nella propria corazza, come farebbe il granchio simbolo del loro segno. In queste circostanze occorre abbracciare i loro corpi e anche il loro animo, mostrando tutta la dolcezza e la comprensione di cui si è capaci. E quando si sentono amati che i cancerini mostrano i lati migliori del proprio carattere e aprono il cuore senza alcuna riserva. La loro dimensione prediletta è quella delle relazioni: i nati sotto il segno del Cancro sono spesso genitori affettuosi e premurosi e in coppia si dimostrano estremamente romantici e protettivi.

AMORE: LEGGERI E SERENI

Una nuova serenità emotiva vi permetterà di affrontare tutto con leggerezza. Accetterete la sfida di rimettervi in gioco, ma in coppia vi verrà chiesto di rallentare i ritmi.

SALUTE: IN OTTIMA FORMA

Il 2021 sarà un nuovo inizio. Riuscirete a mettere da parte alcuni blocchi psicologici e a trovare serenità. Siete amanti dello sport, e questo premia la vostra forma. Attenzione a non rovinarla in cucina.

LAVORO: PROMETTENTI

La creatività sarà la vostra arma vincente. L'ingegno vi permetterà di fare centro con qualsiasi strategia metterete in campo. I grandi risultati arriveranno nel 2022, ma occhio a non perdere tempo.

LEONE

Forte e incredibilmente coraggioso: un segno deciso ma dal cuore tenero

Ambizioso e orgoglioso come pochi, il Leone sa come farsi valere in qualsiasi situazione. Quando si tratta di lavoro e sport, ama trovarsi al centro dell'attenzione e avere tutti gli occhi puntati su di sé. Al contrario, in amore è piuttosto schivo e riservato; solo nell'intimità tende ad aprirsi e a lasciarsi andare, diventando tenero e appassionato.

UN VERO LEADER

Il Leone è "il re della foresta" e come ogni re vuole comandare. Nel gruppo di amici è sempre l'ultimo a dover dire la sua e solitamente è lui a scegliere le attività da fare. Nel lavoro assume il più delle volte la posizione di leader, ottenendo sempre l'appoggio degli altri, che ne riconoscono determinazione e affidabilità. Arrivare allo scontro con un Leone significa perdere in pazienza; qualsiasi siano le motivazioni, sarà difficile fargli cambiare idea e portarlo dalla propria parte. Anche se non lo ammette e tende a nascondere i propri sentimenti, però, il Leone tiene molto alle persone che lo circondano, per le quali è sempre pronto a farsi in quattro.

AMORE: INCONTRI FORTUNATI

Negli ultimi tempi avevate rinunciato a cercare il vero amore, accontentandovi dell'affetto di amici e parenti. Come si suol dire, però l'amore arriva proprio quando meno lo si aspetta.

LAVORO: IMPEGNI IMPORTANTI

Un ruolo di responsabilità comporta necessariamente qualche sacrificio. Quest'anno avrete l'agenda piena, ma questo non vi spaventerà. Anzi, sarà l'occasione per chiudere nuovi ottimi affari.

SALUTE: OCCHIO ALLA DIETA

Fino a metà anno tenderete a trascurare la forma fisica. Rifugiarsi in snack e merendine non servirà a sentirvi meglio. Iniziare una dieta equilibrata vi permetterà di recuperare le energie anche sul lavoro.

VERGINE

Esigente e amante dell'ordine, un segno che sa quello che vuole

Eterno conservatore, il segno della Vergine è ossessionato dai canoni estetici e ama le regole, che considera indispensabili per il corretto fluire delle cose. Si tratta di un segno estremamente preciso e pignolo, ma proprio per questo brillante sul lavoro e negli studi. Per convivere serenamente con un Vergine è necessario porre attenzione alla pulizia e all'ordine, se non si vuole rischiare di subire la sua furia.

UN CARATTERE DECISO

Come sul lavoro e nella quotidianità, anche nei rapporti privati il segno della Vergine tende a essere piuttosto esigente. Difficilmente accetta le critiche, per questo è necessario saperlo prendere approfittando dei suoi momenti di tenerezza. Con un po' di pazienza, infatti, sa rivelarsi un partner non solo molto dolce ma anche estremamente affidabile. Con gli amici, tende a circondarsi di persone che ritiene alla propria altezza, quindi appassionate e impegnate in progetti importanti, senza comunque disprezzare i propri opposti, dei quali invidia la leggerezza e la capacità di sorvolare sui problemi.

AMORE: EMOZIONI E PROGETTI

Quest'anno potreste mettere in discussione tutto quello in cui credete, dando la possibilità a una persona di farsi spazio nella vostra vita. È arrivato il momento di mettere la testa a posto.

LAVORO: UN NUOVO INIZIO

Come si suol dire, chi lascia la strada vecchia per la nuova sa cosa lascia ma non sa cosa trova. All'inizio dell'anno vi sentirete un po' smarriti. Da maggio in poi tutto sarà più semplice.

SALUTE ALTI E BASSI

Sarà un anno piuttosto instabile: passerete da momenti di energia ad altri in cui vi sentirete fiacchi e affaticati. Cercate di fare un po' di allenamento fisico, ne gioverà il corpo e anche lo spirito.

BILANCIA

Un anno in cui ritrovare l'altruismo e recuperare il rapporto con gli altri

Altruismo, collaborazione, rapporto con gli altri: il segno della Bilancia riscoprirà tutto ciò - a cui ha dovuto a malincuore rinunciare nell'ultimo anno - nel 2021. Saranno mesi di riconciliazione con la propria essenza, che nella sua percezione si completa solo in compagnia di qualcuno. Per questo, il prossimo, sarà un anno nuovamente propizio per chi è in coppia e per chi ama stare in gruppo. Ma anche chi ha attraversato periodi di solitudine darà e riceverà empatia.

COMPLETI CON GLI ALTRI

Il segno della Bilancia, con gli altri, ci sa fare. Inutile girarci intorno: le doti relazionali, il senso della misura e dell'equilibrio e la diplomazia torneranno utili sia nel creare rapporti nuovi che nel consolidare (o recuperare) vecchie intese. Da buon segno di Aria, la Bilancia punta alle menti più alte, che vuole raggiungere attraverso il dialogo e la parola, evitando qualsiasi tipo di scontro: utilizzando più forme per esprimersi, i nativi riusciranno a conquistare gli altri dopo aver finalmente ritrovato se stessi, all'insegna dell'armonia.

AMORE: LEALI E FELICI

La lealtà premia: meglio una verità amara che una bugia dolce. Per questo i rapporti sinceri e onesti sono destinati a durare anche nel 2021, mentre quelli basati sulla menzogna si sgretoleranno.

LAVORO: FINALE IN CRESCENDO

Dopo qualche tentennamento iniziale, arriveranno soddisfazioni sul fronte professionale, con una posizione ben salda, un lavoro soddisfacente e un miglioramento economico.

SALUTE: PIU' CONSAPEVOLEZZA

Un nuovo atteggiamento farà sì che possiate mettere da parte qualche vecchio acciacco. Niente accade senza sacrifici, ma ora avete sviluppato la consapevolezza necessaria per capirlo e farne tesoro.

SCORPIONE

Un animo passionale e amichevole capace di dimostrare affetto

Passionale e romantico, lo Scorpione è un segno dominato dalle emozioni. In amore sa dare tutto se stesso, ma non sopporta le imposizioni. In alcuni frangenti può risultare egoista, ma cela in realtà un animo insicuro, bisognoso di continue certezze e rassicurazioni. Sul lavoro e nello sport tende a primeggiare, non senza sforzi: l'allenamento quotidiano è per lui fonte non solo di motivazione ma anche di appagamento personale.

INDIPENDENTE E SPIGLIATO

II primo errore da non commettere quando si ha a che fare con uno Scorpione è quello di tradire la sua fiducia. Anche se tende a non darlo a vedere, si tratta di un segno estremamente geloso e legato ai propri affetti. Nella coppia ama ricevere attenzioni, al contrario non vuole sentirsi dire quello che deve fare. Se è davvero innamorato, infatti, sarà sua iniziativa dimostrare il proprio amore, anche con gesti eclatanti. Lo Scorpione è un amico fedele, simpatico e spigliato; ha sempre la battuta pronta. Gli piace stare al centro dell'attenzione, difficilmente prova imbarazzo o ha timore nel mostrarsi agli altri.

AMORE: OCCHIO ALLA GELOSIA

L'amore vive un momento positivo, occhio però a tenere sotto controllo la vostra gelosia. Il partner potrebbe stancarsi della vostra continua mancanza di fiducia.

LAVORO: PIÙ SERIETÀ

Anche se vi piace stare al centro dell'attenzione, sul lavoro dovreste cercare di mostrarvi più seri. Nonostante ciò, i vostri capi vi apprezzano per la grande voglia di fare.

SAGITTARIO

Un arco che punta verso l'alto ma capace di "ricalibrarsi"

Se il segno dello Scorpione rappresenta la morte simbolica della natura, nel Sagittario si accende una prima speranza: un arco con una freccia tesa verso l'alto simboleggia lo slancio cui tende questo segno, il superamento della situazione contingente, il puntare "al lontano" in senso fisico e spirituale.

ESUBERANTE CANDORE

II Sagittario parte con esuberanza verso la vita, con un certo candore, con il suo bagaglio di sogni e tanto coraggio. Ma con il passare del tempo, si "ridimensiona" e diventa meno polemico. Ripone troppa fiducia nel suo prossimo e questo è alla base di tante delusioni e di scelte sbagliate. È un segno molto ambizioso, che cerca di emergere, di conquistare posizioni importanti. Ama l'informazione e si tiene costantemente aggiornato. Prova un grande amore verso gli animali e verso la natura. Spesso propende al raggiungimento di ideali di libertà tanto da essere insofferente alle regole e ribelle. Tuttavia con molta elasticità nel corso della vita sa ridimensionare questi suoi atteggiamenti, diventando quasi più saggio.

AMORE: CONCRETIZZARE

I sentimenti saranno più equilibrati e molte coppie punteranno a concretizzare la loro storia. Cresce la voglia di stabilità, mentre i single dovranno essere più coraggiosi per fare nuovi incontri.

LAVORO: NESSUNA PAURA

All'inizio dovrete lottare per farvi valere, ma verso metà anno confermerete il vostro valore. I sacrifici non vi faranno paura, ma avrete bisogno di avere accanto colleghi affidabili e onesti.

SALUTE: OTTIMO RECUPERO

La grinta e la vivacità che recupererete nel 2021 saranno la spinta per sviluppare un programma di potenziamento della forma fisica. Punterete a una dieta più sana e a trascorrere più tempo all'aria aperta.

CAPRICORNO

Freddo e solitario come la stagione invernale ma è solo una corazza

Come il silenzio domina la natura in inverno, così vale per il carattere del Capricorno, il segno che appartiene proprio a questa stagione. Serio e solitario: sono questi gli elementi che contraddistinguono il segno, ma a questi si aggiunge anche un forte senso di razionalità e una crudezza chirurgica con cui analizza la sua vita.

SERIO, MA DAL CUORE DELICATO

L'ambizione, la fierezza, la tenacia incrollabile nelle cose in cui crede ne fa un arrampicatore solitario, ma forte allo stesso tempo. Spesso il Capricorno è abituato a essere duro con se stesso e verso gli altri, tuttavia si presenta come un grande lavoratore. Questo segno invernale, serio, essenziale si protegge con una corazza di durezza, un’interiorità fatta di sentimenti profondi, di ansie e di insicurezze. Chi riesce a conoscerlo in profondità può apprezzarne le qualità. In amore, infatti, ha difficoltà ad esprimersi per il suo eccessivo riserbo che viene scambiato per freddezza, ma se incontra il partner giusto saprà instaurare un rapporto duraturo e basato sulla fedeltà.

AMORE: FUORI DAGLI SCHEMI

Tenaci e passionali, intensi e magnetici, i sentimenti in questo 2021 volano alto o meglio altissimo. Avrete voglia di uscire dai soliti schemi e di esporvi senza badare alle conseguenze.

LAVORO: PIÙ VERSATILI

Quest'anno sarete molto più versatili. Rispetto al 2020 in cui eravate piuttosto cauti, ora vi butterete in nuove sfide che vi porteranno a grandi risultati. Dovete solo fidarvi di più del vostro istinto.

SALUTE: BELLEZZA AL PRIMO POSTO

Metterete al centro la voglia di prendervi cura del vostro aspetto fisico. Prenderete in mano le redini del cambiamento con un look più moderno, e questo vi farà sentire più sicuri di prima.

ACQUARIO

Parola d'ordine: diversità per un segno che punta al futuro

I desideri sono proiettati verso un futuro nuovo e migliore: questi sono i principi dell'Acquario. Si tratta di un un segno aperto all'amicizia e alla collaborazione. L'Acquario non ha le doti di costanza, di pazienza e di rassegnazione che possiede il Capricorno, anzi il suo progettare e realizzare con criteri tutti personali può apparire, dall'esterno, come un agire spesso non organizzato, ma non è così: sono i suoi metodi di applicazione a essere diversi. Sa guardare, infatti, davanti a sé senza cancellare il passato: a volte precede fin troppo i tempi, rischiando in tal modo di essere mal compreso e male accettato.

AMORE: UNIVERSALE

Il suo modo d’amare è più universale che individuale. Il suo spirito è fortemente altruista: può sentirsi spesso incompreso o frainteso. Sa non annoiarsi mai, neppure in solitudine. Spesso lo si può definire geniale in particolare quando riesce a fare buon uso del proprio estro e della propria creatività. Anche il campo sentimentale è motivo di riflessione per lui. Ha un'istintiva riluttanza verso i legami stretti e duraturi o soffocanti, opta per unioni più libere.

AMORE: SU E GIÙ

La parola chiave per i sentimenti in questo 2021 sarà stupore. Vivrete l'amore come sulle montagne russe, ma questo vi porterà a farvi condurre dove il cuore e non la testa vorrà portarvi.

LAVORO: TALENTO IN PRIMIS

Sentirete la spinta a far emergere sempre di più il vostro talento non solo al lavoro, ma anche nelle vostre passioni. Non abbiate paura di mettervi alla prova e supererete tutte le difficoltà.

SALUTE: PIU' DISCIPLINA

Stop alla pigrizia per questo 2021. Non cederete più alla golosità, in quanto sarete convinti che la disciplina e la costanza vi aiuteranno a raggiungere i risultati che da tempo desiderate ottenere.

PESCI

Sognare ad occhi aperti, la strada per coltivare l'interiorità

Timidi, introversi e sbadati, i Pesci sono uno dei Segni più difficili da comprendere. Un po’ è per la natura duplice che li caratterizza — come dimostra il loro simbolo - un po' perché sembrano essere sempre su un altro pianeta. Vedono il mondo che li circonda, ma si rifugiano in quello creato nella loro testa. Sono grandi pensatori, estremamente sensibili e volubili.

UN PROFILO SFUGGENTE

I nativi del segno non sempre riescono ad imporsi, soprattutto nella sfera professionale. Per loro il lavoro è un semplice mezzo di sostentamento e, se proprio devono impegnarsi, preferiscono farlo in qualcosa di creativo. Pur essendo amanti della leggerezza, i Pesci prediligono relazioni serie: è nella sfera sentimentale che danno il massimo, mostrandosi partner romantici e protettivi. I nativi hanno un grande punto debole: fuggono davanti alle difficoltà. Serve un incoraggiamento da parte di chi li ama per aiutarli ad affrontare le paure. Stimolati, i nativi sono in grado di emergere in numerose circostanze.

AMORE: RIFLESSIONI DECISIVE

Occorre che pensiate bene a cosa volete dall'amore. Solo così riuscirete a stabilire una relazione duratura e serena. Saranno i momenti di intimità a convince. La spontaneità vince su tutto.

LAVORO: SEMPRE ALLERTA

Sono in corso importanti cambiamenti in questa sfera. Potreste pensare di intraprendere un nuovo percorso, ma fatelo in modo cauto. Non siate ingenui, la competizione è tanta.

SALUTE: FUORI CONTROLLO

Sarete facili prede della golosità è della pigrizia. Vien da sé che la forma fisica ne risentirà un po'. Il vostro spirito sportivo potrebbe avere la meglio, ma è importante che vi decidiate a fare il primo passo.

