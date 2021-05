Oroscopo di domani 21 maggio 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

Con Saturno complice, sarete consapevoli delle vostre scelte, le valuterete, vi guarderete intorno e alla fine farete il salto di qualità che auspicate. Venere amica vi consentirà di rinverdire la vostra relazione, rivivendo le emozioni dei primi tempi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

La Luna e Urano sono dalla vostra parte: avrete quel tocco di inventiva che vi permetterà di affrontare con maggiore leggerezza anche gli ostacoli. Con Saturno nemico, è consigliata una scrupolosa spending review per tagliare le uscite superflue. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

A causa della Luna ostile a Venere e Mercurio nel segno, in vista qualche inciampo che potrebbe generare malintesi o distanza fra voi e la persona amata. Il Sole è quadrato a Giove: non potrete realizzare in un unico momento tutte le idee che avete per la testa. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Con la Luna in sestile a Marte, verrete messi in condizione di promuovere al meglio le vostre attività. Pur con trepidazione, varrà di sicuro la pena tentare. Le vostre convinzioni a volte diventano granitiche e questo potrebbe causarvi qualche tensione sul lavoro. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Mercurio alleato vi farà seguire il flusso degli eventi. Quando il partner cambierà umore, saprete essere flessibili, aperti. E così sarete in armonia. Oggi non avrete briscole da giocare nella partita della carriera, ma potrete lo stesso cavarvela bene. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

Grazie alla Luna che transita nel vostro cielo, coinvolta in una fitta girandola di aspetti planetari, la spinta ad amare vi farà dimenticare misura e riserbo. La Luna in trigono a Plutone vi regala un fascino magnetico che non passerà di sicuro inosservato. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

Giove in orbita silenziosa dai Pesci non è disposto a sostenervi nelle mille cose che dovete fare. Stilate una lista delle priorità e procedete. Avvertirete forte la necessità, con il partner, di un buon dialogo, di parole chiare, di sintonia mentale. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

Per colpa di Saturno contro, gli impegni si accavalleranno come onde di un grande mare, che però vi troverete a traghettare, grazie a Giove, con velocità e agilità. Non è ancora tempo di chiedere ciò che vi spetta. Siate pazienti e intanto barcamenatevi come potete. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

Vista l’ostilità di Mercurio in Gemelli, se siete tentati di dire una pur piccola bugia, sappiate che nel giro di poco tempo potreste venire scoperti. Giove è avverso: affari e finanze potrebbero essere messi sotto scacco da un imprevisto e sfuggirvi di mano. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

La Luna ammicca a Plutone congiunto, e voi riuscirete a gestire meglio i rapporti con persone di potere. Troverete appoggi, sponsor e finanziatori. Giove amico vi porta oltre i guai e il caos, così andrete avanti agilmente e senza invidiare nessuno. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

Per merito dell’intervento di Venere, potrete rivelare le vostre più autentiche qualità come quelle della sensibilità, dell’intelligenza e della creatività. Più fiducia avrete in voi stessi più saranno le gratificazioni che riceverete. Provare per credere. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

Non prendetevela, se le cose non girano per il verso giusto. La colpa è della Luna e del Sole che creano aspetti negativi con Nettuno e Giove e vi punzecchiano. Grazie a Plutone, sarete pimpanti anche dopo aver affrontato una giornata intensa e impegnativa. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

