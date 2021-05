Oroscopo per il Sagittario e per tutti i segni di oggi 20 e domani 21 maggio

Oroscopo di oggi per il Sagittario. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 20 maggio 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Nettuno ostile vi rende pieni di insicurezze. Una soluzione è quella di frequentare di più persone che sanno apprezzare le vostre qualità e rassicurarvi. Intreccerete conoscenze affascinanti, ma, al dunque, vi mancherà la serenità per fare una scelta. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

