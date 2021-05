Oroscopo per il Toro e per tutti i segni di oggi 20 e domani 21 maggio

Oroscopo Toro di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 20 maggio 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Toro

La Luna in Vergine favorevole a Urano vi sprona ad accantonare i ricordi negativi del passato e a iniziare un nuovo capitolo della vostra vita. Ricchi di propositi, lampi, intuizioni, datevi da fare per veder accadere le cose che fin qui avete sognato.

