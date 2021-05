Oroscopo di domani 22 maggio 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

La Luna in Bilancia in opposizione crea qualche malumore, ma la dolce metà con un’astuta schermaglia seduttiva riuscirà presto ad addolcirvi. Per superare un antipatico equivoco, potrete godere dell’intervento risolutivo di una persona di polso. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

Saturno avverso rende più pesanti e pressanti gli impegni che vi attendono, ma le vostre ben note serietà e capacità organizzativa vi toglieranno d’impaccio. Chi tra di voi desidera qualcosa di nuovo potrà mettere in pratica un’idea da tempo tenuta nel cassetto. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Per merito del Sole nel segno complice della Luna in Bilancia, romperete il ghiaccio con qualcuno che tanto ha saputo colpire la vostra fantasia. Riuscirete finalmente a veder chiaro e a cavare il ragno dal buco in una vecchia questione spinosa. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Con Plutone opposto e Marte in congiunzione, sarete in grado di mettere i giusti e necessari limiti alle richieste eccessive, soprattutto in ambito lavorativo. Se un amico vi pressa troppo da vicino, è arrivato il momento di farglielo notare. Ma con gentilezza. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

La Luna vi è benevola, ma anche oggi continuerete ad essere alle prese con Saturno ostile, che frena le passioni a favore di impegni coercitivi. Mercurio vostro alleato continua a elargirvi loquacità, prontezza intellettuale e battute acuminate. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

Sarebbe bene che vi domandaste il motivo di eventuali attriti con un familiare, se avete ragione voi o se lui ha motivo di contestarvi qualcosa. Potreste utilizzare Giove avverso in modo positivo: per riflettere, rimettere a posto le idee e rilassarvi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

Con il Sole in trigono alla Luna, potrete finalmente dichiarare a chi vi interessa il vostro sentimento: siatene certi, capitolerà fra le vostre braccia. Una relazione iniziata in sordina potrebbe trasformarsi in un rapporto fisso e stabile. Buttatevi! Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

Grazie a Giove sorridente, niente vi fermerà nel perseguire i vostri traguardi, affronterete con grinta gli eventuali ostacoli sul vostro cammino. Dovrete prendere decisioni importanti. Meglio selezionare un punto d’arrivo e lasciar perdere il resto. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

Con Saturno favorevole, riuscirete a non farvi fagocitare da ripetitività e monotonia, e a non accumulare ritardi sulla vostra tabella di marcia. Venere nemica dissemina malintesi, sospetti e la sensazione di non essere amati come si desidererebbe. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

Per colpa di Marte opposto dal Cancro, non imponete a chi vi vuole bene scelte di campo scomode e nette. Rischiereste di creare inutili tensioni. Con Urano propizio, attuerete soluzioni originali ai problemi che vi trascinate dietro da tempo. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

Se vi doveste accorgere che la vostra relazione non vi dà più le emozioni dei primi tempi, puntate sulla fantasia e mettete in atto qualche novità. Ognuno vede nell’altro un porto sicuro in cui rifugiarsi nelle tempeste che la vita a volte scatena. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

Quando esprimete un’opinione, lo fate sempre con tatto e delicatezza. La vostra sensibilità vi impedisce di dire cose capaci di ferire l’interlocutore. Nettuno vi dona una buona riserva di energia mentale che vi farà riscoprire sognatori, ma anche costruttivi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

