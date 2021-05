Oroscopo per il Leone e per tutti i segni di oggi 21 e domani 22 maggio

Oroscopo di oggi per il Leone. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 21 maggio 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Mercurio alleato vi farà seguire il flusso degli eventi. Quando il partner cambierà umore, saprete essere flessibili, aperti. E così sarete in armonia. Oggi non avrete briscole da giocare nella partita della carriera, ma potrete lo stesso cavarvela bene. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

© Riproduzione riservata