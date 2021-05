Oroscopo per il Sagittario e per tutti i segni di oggi 21 e domani 22 maggio

Oroscopo di oggi per il Sagittario. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 21 maggio 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Vista l’ostilità di Mercurio in Gemelli, se siete tentati di dire una pur piccola bugia, sappiate che nel giro di poco tempo potreste venire scoperti. Giove è avverso: affari e finanze potrebbero essere messi sotto scacco da un imprevisto e sfuggirvi di mano. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

© Riproduzione riservata