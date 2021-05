Oroscopo di domani 23 maggio 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

La Luna in Bilancia ostile vi priva della diplomazia, dunque rischiate di esporre le vostre opinioni in modo poco ragionevole e troppo emotivo. Marte è dissonante dal segno del Cancro? State in guardia: no alle decisioni impulsive e azzardate.

Toro

Urano nel segno vi fa sentire la necessità di cambiare. In crisi le relazioni con amici poco disposti a mettersi in discussione per osare un passo avanti. Saturno è ostile: a volte vi incantate come un disco rotto. Scuotetevi e trovate soluzioni nuove ai problemi.

Gemelli

Con la Luna in trigono a Mercurio che è quadrato a Nettuno, non rimandate una questione delicata: potrebbe sfuggirvi definitivamente di mano. Dopo un momento di tensione che provocherà un antipatico malinteso, le cose procederanno per altre vie.

Cancro

Marte congiunto e Plutone opposto scatenano possibili rivendicazioni di autonomia della dolce metà o il manifestarsi di brusche gelosie nei suoi confronti. Di solito date la precedenza alle esigenze lavorative e familiari, questa volta darete spazio ai vostri desideri.

Leone

In amore da un lato siete un po' annoiati, ma dall'altro gioite perché dopo averle tanto inseguite, finalmente avete acquisito preziose certezze. Con Venere dalla vostra parte, rinnoverete look e acconciatura facendovi consigliare da un esperto.

Vergine

A causa di Giove ostile, la vostra disponibilità potrebbe diventare eccessiva fino a farsi ingenuità. Occhio a chi vorrebbe assestarvi un tiro mancino. Con Urano in Toro, realizzerete un'iniziativa che promette di rinnovare la vostra vita professionale.

Bilancia

La Luna crea nel vostro cielo diversi aspetti, sia positivi che contrastanti. Ottimo il dialogo e la passione nella coppia, limitate però possessività e distacchi. Terrete sempre e comunque in conto le esigenze del partner e non darete mai niente per scontato.

Scorpione

Comprendere meglio gli altri vi darà una marcia in più. Avrete anche voglia di tendere la mano a chi ha bisogno ed è meno fortunato di voi. Con Saturno contro in Acquario, vi sembrerà che tutto proceda sui binari della noia e dell'abitudine.

Sagittario

Per colpa di Giove e Nettuno sfavorevoli dai Pesci, sarete persone molto impegnative da frequentare e se tanto darete agli altri, altrettanto pretenderete. Saturno in Acquario si sta dando da fare per rafforzare le basi della vostra storia e voi ne gioirete.

Capricorno

La Luna in Bilancia oggi crea ostacoli a Plutone: continuando a occuparvi dell'amato bene, cercate però di non soffocarlo di attenzioni. Giornata costellata di bisticci e incomprensioni: un familiare sta mettendo a dura prova la vostra pazienza.

Acquario

Saturno abbraccia la Luna in Bilancia e insieme vi sostengono nell'affrontare le avversità. Avrete a disposizione notevoli risorse di forza e potenza. Grazie alle attenzioni di Venere, fantasia, creatività e talenti artistici diventano guide nel vostro quotidiano.

Pesci

Con Mercurio contrario a Nettuno, non pressate troppo il partner. Dovete riconoscere che siete sì premurosi e sognatori, ma anche un po' asfissianti. La presenza di Giove, che continua a viaggiare nel segno, potrebbe farvi sentire economicamente coperti.

