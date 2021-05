Oroscopo per il Leone e per tutti i segni di oggi 23 e domani 24 maggio

Oroscopo di oggi per il Leone. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 23 maggio 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

In amore da un lato siete un po’ annoiati, ma dall’altro gioite perché dopo averle tanto inseguite, finalmente avete acquisito preziose certezze. Con Venere dalla vostra parte, rinnoverete look e acconciatura facendovi consigliare da un esperto. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

© Riproduzione riservata