Oroscopo di oggi 24 maggio

Oroscopo oggi 24 maggio ! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Correte il rischio che le decisioni prese senza pensarci su troppo vi rendano superficiali. Avete bisogno di calma, di logica e di metodo, non del contrario. Vi basta uno sguardo per sentire le farfalle nello stomaco. Vi siete innamorati, non potete negarlo! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Il clima di inizio settimana, a causa di Saturno ostile, non è riposante. Con l’aiuto di Marte, però, tenterete di recuperare quello che vi preme. Se nell’attività dovrete ingoiare un boccone un po’ amaro, la colpa sarà tutta di questo Saturno. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Mercurio e Venere nel segno vi permetteranno di reagire alla marea di dubbi, che a volte rischiano di annullare ciò che di buono avete fin qui costruito. Ascoltandovi vicendevolmente con il cuore, supererete presto e bene attriti e divergenze con chi amate. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

Giove che continua a viaggiare nel cielo dei Pesci vi regala un pieno di endorfine che solleveranno l’umore oltre che le difese immunitarie. Lo spirito propositivo non vi manca, anche se vi toccherà fare i conti con l’ambiente che vi circonda. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Andrete incontro agli altri con sensibilità ed empatia. Saprete ascoltare, capire e quando sarà opportuno, dare l’aiuto giusto al momento giusto. Saturno in opposizione dall’Acquario vi offrirà più di uno spunto per arricchire mente e anima. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Considerata la vostra umiltà, caratteristica del segno, eviterete di mettervi in urto con un superiore raggiungendo ottimi e auspicati risultati. Potreste non vedere le cose per quello che sono realmente. Siate prudenti nell’esprimere giudizi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Con l’ausilio di Venere e Saturno, vivrete il ménage di coppia con maggiore serenità, grazie a un atteggiamento più equilibrato, rilassato e saggio. I due astri vi regalano infatti la prudenza e il rigore per realizzare l’armonia con chi vi è vicino. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Anche se Urano continua a disturbarvi, la Luna in trigono a Giove di oggi vi aiuterà a sintonizzarvi con le esigenze e le richieste di un familiare. Troverete la soluzione a un pasticcio creato da un amico, che vi dimostrerà tutta la sua gratitudine. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

SCOPRI COSA PREVEDE L'OROSCOPO 2021 DI BARBANERA

Sagittario

Urano in orbita silenziosa dal Toro potrebbe infastidire la vostra vita con tensioni e cambiamenti improvvisi e inattesi. State in guardia! Non dando al partner l’impressione di dipendere completamente da lui, tutto procederà meglio. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Le relazioni di lavoro, con Marte opposto e Plutone congiunto, sono un campo minato. Dovreste fare attenzione a salvaguardare certe collaborazioni. Giove vi sorride, potrebbe così avverarsi il sogno della risoluzione positiva di un problema legale. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Saturno staziona nel vostro cielo: cercherete di conoscere e comprendere a fondo certe regole del vivere comune, per poterle poi, quando è necessario, cambiare. Le energie lasciano a desiderare? Il colpevole è Saturno. Rassegnatevi a riposare, non avete alternative. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Con la Luna che sorride a Giove, oggi sarete un turbinio di idee e iniziative. Domani troverete anche con chi realizzarle e chi potrà sponsorizzarle. Proverete a conciliare le vostre irrinunciabili esigenze con gli obblighi che invece dovete rispettare. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

© Riproduzione riservata