Oroscopo di domani 26 maggio 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

Per merito di Mercurio e Venere favorevoli al segno, vivrete un prezioso amalgama tra sentimento e ragione, che vi consentirà di aprire qualsiasi porta. Ribadite a un familiare la vostra libertà di scelta e che per voi è fondamentale realizzare i vostri sogni.

Toro

Prendete nella giusta considerazione le esigenze della persona che amate, non è pensabile che le vostre siano sempre più urgenti e necessarie. La quadratura di Saturno dall'Acquario accentuerà il vostro senso critico, vedrete tutto o bianco o nero.

Gemelli

La Luna è contro il Sole, ma grazie a Saturno amico, potete contare su una spinta della buona sorte che favorirà l'ottima riuscita di imprese importanti. Con Venere e Saturno complici, il cielo è benevolo per l'amore, per il lavoro e... per il portafogli!

Cancro

A causa di Plutone in opposizione, non perdete tempo dietro alle critiche e procedete per la vostra strada. Concentratevi sulla qualità dei vostri progetti. La vostra amabilità e capacità di mediazione vi saranno utili per sciogliere eventuali tensioni.

Leone

Frequentare persone nuove e sulla vostra stessa lunghezza d'onda equilibrerà la delusione dell'aver dato credito a qualcuno non adatto alla vostra sensibilità. Venere è complice: avete tutte le carte in regola per trovare con il partner una sintonia di pensiero e azione.

Vergine

Con Urano sorridente dal Toro, quello che penserete e farete potrebbe modificare la realtà rendendo migliori, oltre che voi stessi, circostanze e persone. La Luna vi tiene sotto tiro, ma i favori di Urano valorizzeranno i talenti che avete chiuso in un cassetto.

Bilancia

Che siate single oppure in coppia, con Venere ispiratrice dal segno amico dei Gemelli, riscoprite l'arte sottile del gioco nel corteggiamento. Respingete le interferenze di un familiare che vuole dire la sua sulle vostre scelte. Difendete la privacy.

Scorpione

Grazie a Giove e Plutone, non sapete essere solo ardenti e passionali, ma anche sensibili ed empatici, e questo sarà molto apprezzato da chi vi ama. Non provocate il prossimo, se non volete correre il rischio che vi restituisca pan per focaccia.

Sagittario

La Luna, bisticciando con Giove e il Sole, oggi vi disturberà sul piano economico con diverse uscite non programmate, o un accumulo di scadenze e questioni. C'è pericolo di creare degli strappi difficilmente ricucibili con una persona che avete molto a cuore.

Capricorno

Non fatevi coinvolgere in situazioni poco chiare. Amate coloro che vi trattano nel modo giusto e allontanate quelle che non lo fanno. Giove è amico: puntate dritti al risultato. Siate concreti, e vi troverete in un vortice di possibilità eccellenti.

Acquario

Con Saturno in congiunzione, potrete avere una diversità di opinioni con il partner, ma la disponibilità reciproca sarà sempre solida e appagante. La vostra comunicativa vi procurerà diverse belle opportunità e la vostra autostima ne guadagnerà.

Pesci

Oggi per colpa della Luna ostile a Giove, dietro la parvenza di dolcezza nascondete una grinta senza eguali. Sfruttatela per portare acqua al vostro mulino. Con Giove che vi vuole felici, è il vostro momento! Non restate con le mani in mano. Datevi da fare!

