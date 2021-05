Oroscopo di oggi 25 maggio

Oroscopo oggi 25 maggio ! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Marte in Cancro continua ad esservi avverso, e a procurarvi ostacoli e difficoltà. Cautelatevi avvalendovi dell'aiuto di un esperto. Non trascurate i segnali di stress. Se non potete rilassarvi, attuate almeno strategie per ridurre gli sforzi.

Toro

A causa della Luna in Scorpione opposta a Urano, in famiglia diventerete un po' troppo opprimenti e per questo verrete a tratti bonariamente rimproverati. In certe circostanze sarebbe meglio mettere in sordina gli schemi mentali e fare spazio all'intuizione.

Gemelli

Mercurio e Venere nel segno non vi faranno soffrire di solitudine. Sarete sempre circondati da compagnie piacevoli e stimolanti. Darete il meglio di voi nello studio, negli esami, negli aggiornamenti professionali. Siete una forza!

Cancro

Grazie alla Luna che abbraccia Marte congiunto, uscirete da una condizione di stallo in cui vi sembrava di fare due passi in avanti e uno indietro. Gli eventi vi spingeranno a ravvivare i vostri interessi personali, che ultimamente avevate accantonato.

Leone

Puntando sul buonsenso e sulla diplomazia, giungerete dove non possono arrivare le imposizioni e avrete in tasca i risultati desiderati. Un autentico toccasana per voi potrebbe essere un tuffo nel verde puntando su camminate o pedalate.

Vergine

Badate bene perché con Nettuno a sfavore dai Pesci, più che vivere la realtà com'è, rischiate di inseguire l'idea che vi siete fatti di essa. Non dimenticate che il battito d'ali di una farfalla può provocare un uragano dall'altra parte del mondo.

Bilancia

Per colpa di Marte dissonante, non abusate delle vostre energie. Ricordate che anche il motore più perfetto, se non si fa riposare, prima o poi denuncia problemi. Se vi capita a volte di sentire la presenza del partner come oppressiva e ingombrante, buttatevi sul dialogo.

Scorpione

La Luna, che crea un arcobaleno di colori variegati nel vostro cielo, vi aiuterà a sbrogliare le situazioni stagnanti che ostacolano i risultati positivi. Tempo di portare nuova luce e rinnovata intesa in quelle relazioni opprimenti per noia e ripetitività.

Sagittario

Siete dei trascinatori e quando vi appassionate a qualcosa, volete coinvolgere chi vi è accanto. Fate attenzione però a non diventare invadenti. Avreste più successo imparando ad ascoltare gli altri, anziché volerli trasformare come piacciono a voi.

Capricorno

Per merito della Luna in sestile a Plutone, oggi ve la prendete calma, ma ormai sapete che più vi rilassate e più darete la giusta risposta a ciò che dovete sbrigare. Non sapete cosa sono le smancerie, ma forse ora, con il favore di Giove, saprete lasciarvi andare.

Acquario

Con la Luna in Scorpione in quadrato a Saturno nel segno, confidate nel vostro carisma per coinvolgere un collega fidato nei vostri progetti. Tendete una mano a un amico di lunga data, che in questo momento ha periodo del vostro incoraggiamento.

Pesci

Grazie a Giove, tutti i traguardi che vi eravate posti stanno per essere raggiunti ed ora potete finalmente concedervi un momento di meritata tregua. La Luna è in trigono a Nettuno: prenderete l'iniziativa e vi dichiarerete a chi vi ha conquistato con il suo charme.

