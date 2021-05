Oroscopo di domani 27 maggio 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

Non aspettate la manna dal cielo, tocca a voi prendere in mano la situazione e risolvere i problemi che sono emersi in questi ultimi tempi. Evitate di giudicare qualcuno che avete vicino prima di averlo conosciuto bene, rischiate di sbagliare.

Toro

Non rifiutate consigli e suggerimenti di una persona che, disinteressatamente, vi offre una versione dei fatti in una prospettiva più ampia e plausibile. Continua, con Saturno dissonante, qualche preoccupazione e incertezza verso la personale situazione economica.

Gemelli

Con Mercurio e Venere pizzicati dalla Luna, a un iniziale atteggiamento di chiusura ne seguirà un altro lucido e razionale, aperto e disponibile. Evitate, considerato il bisticcio fra i tre astri, di impuntarvi e di polemizzare per delle sciocchezze.

Cancro

Affezionarsi troppo alle proprie idee non è mai costruttivo. Ascoltate ed accogliete con maggiore disponibilità i punti di vista e le opinioni altrui. Limitate le ingerenze di un amico, che con scuse poco credibili vorrebbe invadere il vostro privato.

Leone

Potrete allargare la cerchia delle vostre amicizie, con una nuova conoscenza che è riuscita a superare la vostra ritrosia conquistando il vostro interesse. Se un familiare pretende di limitare la vostra libertà di azione, non abbiate timore di dire la vostra.

Vergine

A causa di Mercurio, Nettuno e Giove avversi, potreste amplificare la tendenza a rimuginare. Sarebbe bene invece essere più razionali, più radicati a terra. Serve più obiettività verso i nuovi incontri. Nettuno ostile vi farà attrarre persone a voi poco affini.

Bilancia

Sarete aiutati nelle vostre relazioni da Mercurio e Venere a voi alleati, che vi renderanno più spontanei e liberi nel dimostrare il vostro sentire. Mercurio vi ispirerà spunti brillanti oltreché utili per rendere il tempo libero più coinvolgente.

Scorpione

Giove è benevolo con il vostro segno, perciò continuerete a percorrere con crescente convinzione la vostra strada anche se, a tratti, alcune interferenze vorrebbero portarvi verso altri lidi. Avrete la rivincita su chi non ha fiducia in voi.

Sagittario

Uno splendido Saturno nel segno amico dell'Acquario è proprio quello che ci voleva per centrare un obiettivo ambizioso. Perseveranza. Non fatevi promotori di proposte che già in partenza sapete che sarebbero di certo irrealizzabili.

Capricorno

Per colpa di Marte opposto dal Cancro, invece di pazientare, continuerete ad essere poco ragionevoli volendo risolvere le cose tutte e subito. Ogni tanto provate a rilassare mente e corpo ideando iniziative spassose e leggere. Uscite e divertitevi.

Acquario

Grazie alla Luna in Sagittario in sestile a Saturno, un vecchio amico si prodigherà in consigli per donare più stabilità alla vostra vita affettiva. Una notizia piacevole e inattesa darà una svolta stimolante e proficua alla vostra sfera privata e lavorativa.

Pesci

Con la Luna e Venere nemici di Nettuno, con il partner dovrete risolvere piccoli malintesi. Rinunciate alla compagnia di persone chiassose e superficiali. Giove congiunto a tavola è una tentazione continua. Non ascoltatelo, dite no a cibi grassi e poco sani.

