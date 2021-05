Oroscopo di oggi 28 maggio

Oroscopo oggi 28 maggio ! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Mercurio nel segno dei Gemelli è vostro alleato: se avete figli, approfittate per instaurare un rapporto più profondo, dunque più confidenziale e coinvolgente. Pensare in maniera diversa non significa per forza arrivare allo scontro. Siate più ragionevoli. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Grazie a Urano via libera, sul lavoro, a brillanti risoluzioni. Date spazio a nuove attività. Affari conclusi vantaggiosamente con scelte geniali. In questa tiepida giornata primaverile illuminata da Urano, sfrutterete tutte le novità che vi capitano. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Con Giove contrastante in Pesci, le vostre finanze potrebbero soffrire, se non farete ordine nelle entrate e nelle uscite. No a passi azzardati. Prestate attenzione ai risvolti legali delle scelte lavorative ed economiche. Mettete sempre nero su bianco. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

Marte in congiunzione vi farà sentire in forma e continuerete così a prendere impegni su più fronti. Le energie non vi mancheranno, ma non esagerate. La Luna dispettosa in Capricorno di oggi vi renderà forse un po’ insicuri, dubbiosi, bisognosi di consigli. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

A causa di Saturno avverso dal segno dell’Acquario, badate a seguire con cura gli affari. Evitate qualunque leggerezza, siate concreti e costruttivi. Con Urano in quadratura, frenate la tendenza a iniziare tante cose insieme e a portarne poi a termine poche. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Nettuno ostile vi immergerà nel vostro mondo interiore: ogni scoperta interessante tenderete a tenervela per voi. Siate più comunicativi. Con Mercurio nemico, abbiate cura del dialogo e della reciproca comprensione nella vita a due. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Se volete segnare punti nella professione, sarà meglio organizzare scrupolosamente piani di attività da svolgere passo dopo passo. Fatevi aiutare da un amico esperto. Le intese amorose lietamente iniziate fluiranno senza problemi, se non sarete voi a crearli. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Con Saturno contro, in famiglia le vostre idee di indipendenza potrebbero venire ostacolate. Non scoraggiatevi e portate avanti quello in cui credete. Saprete far fronte a qualunque imprevisto, dando un grande senso di sicurezza a chi vi sta vicino. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Con il partner, vista la posizione opposta di Mercurio, la comunicazione verbale sarà penalizzata. Per fortuna quella legata a sguardi e gesti funziona. Continuerete a tenere ostinatamente in pugno le redini di situazioni familiari delicate e intricate. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Con la Luna amica di Giove, con un familiare finalmente ristabilirete l’armonia, mettendo una pietra sopra alle incomprensioni del passato. Siate decisi con un collega perditempo e concentratevi su un traguardo importante da raggiungere. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

C’è chi non ama guardare in faccia la realtà, ritrovarsi a farlo all’improvviso può creare un grosso disagio. E allora cercate di essere accorti e saggi! Un incontro sentimentale, con Saturno congiunto, è destinato a consolidarsi portandovi equilibrio e serenità. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

La Luna sorride a Giove che risponde alle sue affettuosità. Avrete validi motivi d’entusiasmo, il partner vi sedurrà con proposte irresistibili. Con Giove nel segno, sul lavoro otterrete il giusto riconoscimento economico al vostro impegno. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

