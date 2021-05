Oroscopo di oggi 29 maggio

Oroscopo oggi 29 maggio ! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Anche se Marte avverso vi distrae con mille attività, il vostro umore sarà sereno e vi farà accogliere con gioia le richieste e gli slanci della dolce metà. Non sovrastimate le vostre energie: tutti hanno bisogno di qualche momento di riposo e voi non fate eccezione.

Toro

Per merito della Luna in trigono a Urano, sarete una miniera di idee. Se avete un'occupazione poco remunerata, avrete l'occasione di migliorare la vostra posizione. Cogliete le tante buone possibilità di imboccare nuove strade, sia in amore che nel lavoro.

Gemelli

Se siete single, non temete di esprimere i vostri sentimenti, perché con Venere congiunto, incontrerete la persona che li saprà comprendere e accogliere. Lampi di genio e fantasia a profusione. Con un amico vi farete serena e piacevole compagnia.

Cancro

La Luna in Capricorno si oppone a Marte, e il vostro cielo si rannuvolerà. D'umore un po' scontrosi, vi attirerete le critiche pungenti del partner. Una bella intesa con un collega sarà possibile, ma con un piccolo sforzo da parte di entrambi.

Leone

I vostri consigli saranno considerati, da un amico, saggi e profondi e grazie a questo diventerete un suo insostituibile punto di riferimento. Urano ostile potrebbe stressarvi con bruschi cambiamenti: siate prudenti nel parlare e nell'agire.

Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

La Luna è vostra alleata, ma l'azione di Urano si farà sentire e se non avrete scopi precisi, non riuscirete a cambiare e a migliorare come desiderate. Occhio, nella professione siate garbati e diplomatici, ci sono collaboratori piuttosto suscettibili.

Bilancia

Siate accorti, perché con Plutone contrario dal segno del Capricorno, potreste cadere in qualche antipatico quanto svantaggioso gioco di potere. Sarebbe bene scegliere e seguire una dieta alimentare ricca per varietà e povera invece per quantità.

Scorpione

L'inquietudine e l'ansia non spariscono con un atto di volontà, meglio sarebbe imparare a conviverci, meglio ancora imparare a gestirle. A causa di Saturno contro, oggi la protezione della Luna favorevole potrebbe non essere sufficiente.

SCOPRI COSA PREVEDE L'OROSCOPO 2021 DI BARBANERA

Sagittario

Sarete tentati di tornare sui vostri passi e rinunciare ad alcuni obiettivi, ma sarebbe un peccato, proprio ora che siete lì lì per realizzarli. No a errori di distrazione, nello studio e nell'attività. No alla tendenza a perdervi in fantasie e sogni d'evasione.

Capricorno

Con queste stelle nel firmamento, brillerete di una luce speciale. Comprenderete a fondo le persone care e saprete donar loro appoggio e giusta considerazione. L'impegno scolastico, con questi aspetti planetari, dovrebbe essere buono. Non temete ostacoli!

Acquario

Vi creerete un'oasi di pace, in questo momento un po' avaro di gratificazioni, leggendo bei libri e dedicandovi al vostro hobby preferito. Realizzerete tanti progetti, come il matrimonio o, se siete single, farete l'incontro che aspettavate da tempo.

Pesci

Grazie alla Luna in sestile a Nettuno, sarebbe bene godersi questo luminoso cielo in compagnia della persona del cuore. I single mostrano sicurezza in se stessi. Il partner vi farà sentire molto desiderabili e voi condurrete il gioco seduttivo con raffinata abilità.

