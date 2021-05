Oroscopo di domani 31 maggio 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

Per merito di Saturno favorevole, avrete tutte le carte in regola per risolvere le questioni che vi assillano. Puntate su decisione, precisione e pazienza. Non sarete più avventati. Avete capito che anche chi vi vuole bene non è più disposto a coprire i vostri errori. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

La Luna quadrata a Urano lascia presagire un lunedì frizzantino: in vista tensioni e cambiamenti improvvisi nella vita personale ed emotiva. In arrivo una sorpresa. Sarà piacevole. Vi aiuterà a modificare positivamente i progetti immediati. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Venere che viaggia nel vostro cielo farà luccicare nel vostro sguardo una luce particolare e una persona piena di charme cadrà nella rete rendendovi felici. Il ricavato di un’operazione finanziaria, con Giove contrario, potrebbe essere inferiore alle aspettative. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Con Marte amico di Nettuno, date un taglio a quelle relazioni che vi ripropongono sempre le stesse dinamiche. Fate spazio alla voglia di nuovo. Ottime occasioni di rivalsa in ambito legale: resistete, presto riuscirete a conseguire l’agognata vittoria. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

A causa di Saturno opposto, ricordate di staccare la spina e non consentite alle vicende esterne di turbarvi più di tanto. Raccogliendovi in voi, troverete la pace. La Luna oggi vi è avversa: il vostro partner dovrà faticare sette camicie per farvi tornare a sorridere. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

Una Venere antipatica vi fa diventare poco disponibili. Ora sarete distaccati, ora distratti, ora prepotenti, ora scontrosi, ora scorbutici, ora impazienti. Giove ostile vi potrebbe rendere troppo fiduciosi, con il rischio di fare scelte poco meditate e azzardate. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

Grazie alla Luna in Acquario di oggi, avrete la sensazione di essere considerati o valorizzati, in famiglia o nella cerchia di amici, come vi meritate. Con Venere in splendido aspetto, il partner risponderà con ardore ai vostri frementi slanci amorosi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

Per colpa di Giove alleato nel segno dei Pesci, anche la giornata odierna vi regalerà una miniera di novità, di incontri con persone interessanti e coinvolgenti. Il rendiconto bancario continua ad essere rassicurante? Dovete ringraziare Giove che vi sponsorizza. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

Per colpa di Giove nemico dai Pesci, ci vuole una dieta ben pensata ed equilibrata, sonni lunghi e attività ridotta, per sentirvi rinascere in breve tempo. Giove contro pretende una selezione tra gli amici da frequentare. Non tutti vi aiutano a valorizzarvi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

Urano complice dal segno del Toro favorirà cambiamenti. Li faciliterà. Vedrete che poi le cose si sistemeranno naturalmente senza sforzi. Giove è in sestile: riporterete un successo lavorativo con le vostre sole forze, senza l’apporto di nessuno. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

Con la Luna quadrata a Urano e congiunta a Saturno, riuscirete, con pazienza certosina, a dipanare un’intricata matassa con il plauso di un amico. Intesa con il partner solo a metà. Accamperete pretese esagerate, poi troverete spazi per star bene insieme. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

Marte sarà in trigono a Nettuno. Diventerete i pacieri in una controversia familiare e supererete una faccenda che si trascina da troppo tempo. Con Giove favorevole, il contatto con altre realtà, anche all’estero, sarà costruttivo e producente. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

