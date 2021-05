Oroscopo di oggi 30 maggio 2021

Oroscopo oggi 30 maggio ! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Per colpa di Marte ostile nel segno del Cancro, adattatevi alle regole della prudenza, soprattutto alla guida cercate di non farvi influenzare dagli altri. Potrete scoprire o addirittura rispolverare con grande gioia un dialogo sentimentale vivace e coinvolgente.

Toro

Urano vi spingerà a osare, ma fatelo moderatamente, perché con Saturno contro, non è il momento di portare a casa investimenti azzeccati. In famiglia non fatevi prendere dall'orgoglio e lasciate decidere i vostri cari. Abbiate fiducia in loro.

Gemelli

Le esternazioni con gli altri, con Mercurio e Venere in viaggio nel vostro cielo, avranno la caratteristica preziosa di coinvolgere e non di stravolgere. Per merito del Sole in trigono alla Luna, riuscirete a frenare o addirittura a far arretrare chi vi ostacola.

Cancro

Occhio ai litigi che provocate qua e là: potrebbero trasformarsi, tutti insieme, in una mareggiata difficilmente arginabile e che tutto travolge. Plutone è contrario: si consiglia di moderare l'ambizione e di non farvi tentare da metodi un po' spicci.

Leone

Mercurio dai Gemelli vi farà strada, sul lavoro, regalandovi la lucidità mentale giusta per vedere, osservare e valutare ciò che è prioritario. Parola pronta e mente vivace diventeranno per voi un invidiabile trampolino di lancio nella carriera.

Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Diffidate, a causa di Mercurio in Gemelli e di Giove e Nettuno in Pesci, di chi vi fa tanti complimenti, tante promesse che rimangono soltanto parole. Consentite a un familiare di vivere in autonomia, come anche voi, a vostro tempo, avete preteso di fare.

Bilancia

La Luna amica farà poco per salvarvi dal malumore scatenato da Marte in Cancro, che fomenta attriti e che vi rende vittime del sarcasmo di un parente. Non lasciatevi andare a confidenze con chi non può comprendervi e non sa mantenere i segreti.

Scorpione

Siete in attesa di una risposta che vi assicuri una certa stabilità finanziaria? Le speranze non saranno deluse: avrete presto notizie incoraggianti. Buone entrate in vista, maggiori addirittura di quelle preventivate. Ringraziate il munifico Giove.

SCOPRI COSA PREVEDE L'OROSCOPO 2021 DI BARBANERA

Sagittario

La Luna in Acquario risveglierà un'aria frizzantina tutt'intorno e una crescente voglia di libertà. Porterete un tocco di originalità in ogni dove. Mercurio, che vi guarda storto dal segno dei Gemelli, vi farà essere un po' più polemici del solito.

Capricorno

Giove vi aiuterà a vivere la relazione amorosa con elasticità e apertura mentale. Sintonia invidiabile con il partner tra spirito e mente. Con Saturno nel segno, vi troverete a trattenere anziché ad esprimere la vostra energia vitale.

Acquario

Grazie al Sole in trigono alla Luna, accoglierete le persone con cui vi accomuna qualcosa di importante, qualcosa che crea radici, quiete e serenità. Con qualche ritocco, riuscirete a vivere con spirito positivo anche le situazioni più routinarie e banali.

Pesci

Nettuno e Giove che transitano nel segno vi faranno vivere un amore che penetrerà ogni vostra fibra, sarà poesia, dono reciproco totale. Gratificazioni anche sul lavoro. La vostra professionalità verrà ampiamente riconosciuta da chi conta.

