Oroscopo per il Sagittario e per tutti i segni di oggi 30 e domani 31 maggio

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

La Luna in Acquario risveglierà un’aria frizzantina tutt’intorno e una crescente voglia di libertà. Porterete un tocco di originalità in ogni dove. Mercurio, che vi guarda storto dal segno dei Gemelli, vi farà essere un po’ più polemici del solito. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

