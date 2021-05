Oroscopo di domani 1 giugno 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

Le opportunità sono ottime e abbondanti: dopo aver delineato un piano d'azione, riposate sugli allori o fantasticate sui possibili sviluppi. Idealizzare una persona vi fa perdere di vista la realtà, anche per questo emotivamente oggi battete la fiacca.

Toro

Il comportamento di un collega vi dà da pensare: prima invia segnali inequivocabili, poi improvvisamente fa dietro front. Vallo a capire! Se dovete preparare un esame importante, studiate con un compagno, facilita la memorizzazione. Verve viva, riflessi pronti conditi da buonumore.

Gemelli

Contrariati dalla coppia Luna-Giove alta nel cielo che vi confonde mente e cuore, siete incerti se farvi colpire da Cupido o schivare le sue frecce. Se avete in testa un obiettivo chiaro, lavorate meglio e con più energia. È il momento di focalizzarlo.

Cancro

Per qualcuno è una giorno come un altro, ma per voi, con la Luna in Pesci, le campane suonano a distesa. Dalla carriera all'amore tutto va magicamente. Serata ideale per assistere a uno spettacolo in TV. Rilassa, diverte e offre spunti alla creatività.

Leone

Giornata anonima, solo un po' appannata da malumori e dubbi sulla lealtà di un collaboratore o sulla sincerità di qualcuno a cui fate il filo. Impegnati, ma non troppo. Apparite svagati e temporaneamente a corto di motivazioni valide per fare di più.

Vergine

Luna congiunta a Giove. La famiglia mette il becco su tutto: dalla vostra ultima fiamma al nuovo look, il quale a detta dei parenti non vi dona. La professione procede a singhiozzo, avete la mente altrove e il perfezionismo oggi deve attendere.

Bilancia

Martedì zeppo di incombenze ma sereno, se non fosse per un tarlo che vi lavora in testa: avete frainteso o un conoscente vi ha fatto delle avance? Relazione da archiviare senza girarci troppo attorno e senza tentare riavvicinamenti. Rimarreste delusi.

Scorpione

La Luna acquatica vi coccola teneramente. L'importante è abbassare le difese e far fluire l'energia interiore, come se non ci fosse un domani. Un amalgama di genialità e buonsenso, creatività e senso pratico per realizzare ottimi progetti.

Sagittario

Atmosfera turbata dalla doppia quadratura della Luna e di Giove. I tempi dell'indeciso amato bene sono biblici e si sa che a voi l'attesa proprio non piace. Rendimento scarso rispetto al solito. Niente di grave o di preoccupante: solo un giorno poco brillante.

Capricorno

Ambiente e amici disponibili a coccolarvi, a raccogliere le vostre confidenze e con l'occasione a darvi qualche dritta sulle questioni sentimentali. Sereno l'accordo con i colleghi, dove la complicità diventa una forza capace di sbaragliare la concorrenza.

Acquario

Traguardi impegnativi, il problema è l'incostanza. A volte andate spediti come treni, altre vi perdete facilmente in un bicchier d'acqua. Il cuore è matto: da una parte attrae e dall'altra allontana gli altri per timore di perdere la libertà.

Pesci

La Luna nel vostro segno è appoggiata da Giove. Il perno ruota sempre intorno all'amore: ora possibile, appagante, a dir poco fantastico! Distinguere gli amici sinceri dai falsi è una priorità anche nell'attività. L'ingenuità non vi fa gioco.

