Oroscopo di oggi 2 giugno 2021

Oroscopo oggi 2 giugno ! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Di sollecitazioni, come di regola avviene quotidianamente, ce ne sono, ma immersi nel limbo della pigrizia, più o meno beatamente sonnecchiate. Mentre voi riflettete, il partner organizza una cenetta romantica. Volete davvero rovinargli i piani? Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Giorno speciale per voi sollecitato dalla Luna nei Pesci. Un incontro professionale si rivela proficuo e sancisce la nascita di un futuro sodalizio. Grazie alla mediazione degli amici, con il partner è pace dopo una baruffa. Siete l’immagine della serenità. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Luna sgarbata quella che oggi fa capolino in cielo, foriera di lavoro festivo straordinario. La consolazione è che sarà ben retribuito. D’accordo che siete veloci e versatili, ma forse qualcuno in ufficio se ne sta un po’ approfittando. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

Partita vincente oggi con la Luna in Pesci. Buoni affari da realizzare, puntando sulla simpatia dell’interlocutore che vi ha preso a benvolere. Siete circondati da persone che vi vogliono bene e che con le loro premure ve lo dimostrano. Che fortuna! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Giornata che non toglie e che non dà. Il filo conduttore odierno rimane l’occupazione, quella che vorreste cambiare o quella di cui siete alla ricerca. È buona anche per mettere la testa a riposo e in ordine la casa. Arrovellarvi non sposta il problema. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Se per qualche ragione vi sentite nervosi, incanalate l’eccesso di energia nella creatività. Staranno meglio gli altri e farà bene a voi stessi. Il magone preme per uscire, ma la polemica non centra il bersaglio, semina soltanto zizzania. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Per dare generosamente una mano a qualcuno in difficoltà, vi accollate un impegno extra e coinvolgete i vostri cari nell’azione solidale. Sentimenti dolci, ma tenuti gelosamente nel cassetto. La paura di essere di nuovo delusi vi rende guardinghi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

La Luna acquatica vi coccola teneramente. L’importante è abbassare le difese e far fluire l’energia interiore, come se non ci fosse un domani. Un amalgama di genialità e buonsenso, creatività e senso pratico per realizzare ottimi progetti. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Che bell’atmosfera vi dona la Luna! A farvi buon gioco c’è pure Venere, da oggi in Cancro, che espande a macchia d’olio il vostro fascino. Fortuna nel settore finanziario, incontri interessanti e studi proficui. Amore no stop. Programmi divertenti. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Questa sì che è una giornata fortunata! Tutto quanto ha a che fare con il lavoro, con i soldi fila con il vento in poppa e il vostro pragmatismo gongola. Amicizia e complicità con i colleghi. La vostra creatività è il carro trainante per arrivare uniti agli obiettivi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Momento accettabile che non regala, ma neanche pretende. Unica consolazione un po’ di shopping, dove potete togliervi qualche sfizio. Una cena gourmet, una rivoluzione dell’arredamento, per dare sfogo alla vostra incontenibile fantasia. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

La Luna nel vostro segno calca la scena con passo sicuro. Inascoltata invece la voce del Sole che tenta di minare la vostra sicurezza: oggi non ci cascate. Molta gente vi stima: parenti, amici, nuove conoscenze. Chiacchiere e notizie da qualcuno che vive lontano. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

