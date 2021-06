Oroscopo di domani 4 giugno 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

Giornata da fuoriclasse con la Luna nel vostro segno. Saturno in sestile indirizza costruttivamente l'impegno e contiene l'eccessiva foga. Nessuna aspettativa andrà delusa. A un meeting, a una convention online acquisite visibilità preziosa.

Toro

Venerdì incolore, ma tranquillo. Potete dargli una pennellata di rosa, tuffandovi tra le braccia della famiglia, oggi particolarmente accogliente. A sorpresa un messaggino dell'amato bene. Vi accontentate, ma avreste preferito averlo vicino.

Gemelli

Oggi la Luna di Fuoco vi spalanca nuove prospettive. La vita appare piena di promesse: elettrizzante, dinamica, imprevedibile, come voi. Se l'amore c'è, è una fonte di allegria e complicità, frizzante come una bollicina di annata speciale.

Cancro

La focosa Luna in Ariete vorrebbe imporvi un ritmo accelerato, ma oggi siete ricolmi di felicità, veleggiate in una bolla amorosa e non le date corda. Dopo aver corso a perdifiato per l'intera settimana, avete un solo desiderio: darvi alla pazza gioia.

Leone

In trigono al vostro segno, la Luna di Fuoco dinamizza piacevolmente questa giornata regalandovi nuove idee e opportunità inattese. Al centro della scena, l'amore garantito dalla Luna che oggi non pone interrogativi, ma offre certezze.

Vergine

Fuori siete lo specchio della tranquillità, ma dentro covate curiosità inconfessate, che forse il partner sarebbe felice quanto voi di soddisfare. Vi attende una tranquilla routine e in alcuni casi anche lavoro extra o volontario. L'ozio non fa per voi.

Bilancia

Uno tsunami di coppia, scongiurato grazie all'intercessione, non soltanto all'intervento, di un parente autorevole, ma anche a un barlume di saggezza. Più facile fare l'amore piuttosto che farsi la guerra, specie se i sentimenti come nel vostro caso sono profondi.

Scorpione

La fortuna assiste chi commercia e chi studia. Per tutti gli altri questo venerdì scorre senza ambasce e senza scoppiettanti fuochi di artificio. È un bel momento: dovrete lavorare, ma non mancheranno ricompense contanti. Rapporto gioioso.

Sagittario

Un trigono di Fuoco griffato dalla Luna in Ariete rimette in pista i single e in pace chi è innamorato. Dopo una fase di stanca, Cupido rilancia. Bello quando la vita vi sorride: il partner è in buona e gli amici vi elargiscono ottimi consigli per il futuro.

Capricorno

Vi secca quando qualcuno pretende di darvi ordini, ma "conoscete i vostri polli": che parlino pure, tanto poi fate come sempre di testa vostra. Rimescolio interiore dovuto a un incontro con un ex. Ormai è storia, ma qualcosa muove ancora.

Acquario

Che bella cosa una giornata di sole! Grazie alla Luna e a Saturno, temperature sopra la media investono il fronte delle amicizie regalandovi sorprese. Lanciati anzi lanciatissimi sui social, tra chat, dibattiti e incontri virtuali, le ore scorrono in un baleno.

Pesci

Per l'amore è un periodo topico. Amate e vi sentite amati senza condizioni. Essere insieme è puro piacere: siete al centro dell'attenzione. Un sogno può finire lasciandovi l'amaro in bocca, ma la realtà è mille volte meglio della fantasia.

