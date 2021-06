Oroscopo di oggi 3 giugno 2021

Oroscopo oggi 3 giugno ! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Meditate sui conti che non tornano e sull’amore che al momento non vi soddisfa? Forse oggi siete un po’ disfattisti. Guardate avanti con fiducia. Mettetevi alla prova e soprattutto azionate e sfruttate l’intuito, potrete felicemente ricredervi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

A togliervi da qualsiasi situazione incresciosa, oggi ci pensa la Luna in Pesci. Colpi di fortuna e novità su vari fronti: denaro, carriera e amicizie. Incontrate nuove persone: alcune di loro saranno utili per il lavoro, altre compagnie divertenti per il tempo libero. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Quando come oggi le cose non girano, gli sforzi, specie se indirizzati in maniera confusa, servono a ben poco. Prendetela con filosofia. Appellatevi al buonsenso e tenete i piedi per terra, per non lasciarvi fuorviare dalle emozioni forti. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

Umore alle stelle grazie al passaggio della Luna in Pesci armonica a Marte. Perspicacia, lucidità al massimo. Mail, messaggi e notizie utili dal web. Se un quesito vi sta a cuore, troverete la risposta dentro di voi. Una buona occasione da non perdere. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Il tempo di abbandonare l’immagine vincente ma un po’ sbiadita è ormai alle porte. Sondare meglio le vostre qualità farà emergere talenti nascosti. Cogliete le opportunità che ora vi vengono offerte e che vi siete lasciati sfuggire per scarsa lungimiranza. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Qualcosa con il partner non fila per il verso giusto? Cercate di fare chiarezza, piuttosto che intorbidire le acque nascondendo ciò che sentite. Amici cari spendono parole tranquillizzanti, ma abbandonate il vostro atteggiamento ipercritico. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Un progetto che stentava a decollare, fatti i dovuti aggiustamenti, oggi sembra avere buone, anzi ottime probabilità di riuscita. Riproponetelo! Una questione di principio potrebbe indurvi a sfoderare una combattività che spiazza gli avversari. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Per uscire dalla crisi emotiva, occorreva l’iniezione di fiducia della Luna in Pesci, fautrice di disponibilità e dolcezza. Trionfo dell’arte. Idee innovative in prima linea, serenità familiare, incontri inaspettati ed esperienze esaltanti. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

SCOPRI COSA PREVEDE L'OROSCOPO 2021 DI BARBANERA

Sagittario

Non è strano che oggi siate confusi e insicuri. È l’effetto della congiunzione Luna-Nettuno che pretende molto e non dà nulla in cambio. Ci sono delle trasformazioni da fare: senza cedere alle lusinghe, puntate sul vostro spirito avventuroso. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Con l’aiuto di Plutone, la Luna in Pesci rattoppa abilmente le vostre finanze, messe alla prova da uscite e vecchi debiti quasi dimenticati. Con un po’ di adattabilità in più, potrete aggirare alcuni scogli interposti fra voi e la persona amata. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Momento accettabile che non regala, ma neanche pretende. Unica consolazione un po’ di shopping, dove potete togliervi qualche sfizio. Una cena gourmet, una rivoluzione dell’arredamento, per dare sfogo alla vostra incontenibile fantasia. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Instabili le emozioni, sia in coppia che nella professione, l’interlocutore riesce a farvi perdere il lume della ragione. Rallentamenti su tutta la linea. Piccole delusioni negli studi e nei viaggi di lavoro. Equivoci e malintesi per colpa di un contrattempo. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

