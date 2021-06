Oroscopo di domani 8 giugno 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

Se l'avete in programma, datevi da fare su ciò che riguarda gli immobili. Vi capiteranno vantaggiose occasioni di vendere, acquistare o ristrutturare la casa. Vi muoverete tenendo i piedi ben piantati per terra e su terreni solidi, così la vostra immagine sarà al sicuro.

Toro

Per non lasciarvi con l'amaro in bocca, la Luna prima di abbandonare il vostro segno si accorda con Nettuno, Plutone e Marte, proponendo delle belle novità. Forza propositiva, progetti nuovi, necessità di conquistare quella serenità che vi spetta di diritto.

Gemelli

La giornata può essere considerata favorevole, avete molte frecce al vostro arco. Razionalità e spirito di osservazione viaggiano appaiati. Organizzate gli impegni in modo da accontentare, sia il bisogno di isolamento sia la voglia di socializzare.

Cancro

Impetuosa e calda, l'onda dell'affettività. Emozioni sempre in primo piano, con una gran voglia di vivere e trasmettere energia positiva a chi avete vicino. Nei nuovi incontri meglio rispettare i tempi del corteggiamento, gradito a chi ha ancora dei dubbi da sciogliere.

Leone

Non è facile mettere ordine nelle idee che vi affollano la mente, ma con calma e maggiore fiducia in voi stessi, ce la farete. Procedete a piccoli passi... Non cadete nelle trappole che vi tendono dei colleghi competitivi, siate autenticamente voi stessi.

Vergine

Con la Luna in Toro in sestile a Marte, sarà facile conseguire brillanti risultati a tutti i livelli: nella carriera, nello studio, in amore, nelle finanze. Il buonsenso messo al servizio dell'intuizione fornisce soluzioni ideali a qualsiasi problema si presenti.

Bilancia

La situazione economica è più instabile del previsto? Pianificate con cura le uscite, ma non fatene una malattia o un assillo: andrà tutto bene. Distraetevi da alcune preoccupazioni lavorative o familiari, date riposo alla mente: renderete di più!

Scorpione

Anche se fra il vostro segno e la Luna non corre buon sangue, Nettuno si fa in quattro per permettervi di attraversare al meglio le trasformazioni in atto. Le competizioni sono pane per i vostri denti, ma avete l'intelligenza di capire quando deporre le armi.

Sagittario

Il senso pratico e l'intuizione lavorano in buon accordo, aiutandovi a orientarvi nelle scelte e a proiettarvi con fiducia nei cambiamenti auspicati. Martedì costruttivo per gli affari. Investimenti azzeccati, notizie positive in merito a richieste di mutui.

Capricorno

Il passaggio della Luna in Toro sottolinea le qualità presenti in voi: costanza, volontà e tenacia. Perfette per costringere alla resa chi vi ostacola. Clima ideale per portare avanti con impegno e determinazione le iniziative fino a raggiungere la meta.

Acquario

In questo periodo procedete come sulle sabbie mobili, tra desideri inconfessati, decisioni incerte, reazioni imprevedibili che minano il vostro benessere. Il disordine interiore ingigantisce i problemi facendoli apparire insormontabili. Tornate con i piedi per terra.

Pesci

La Luna in Toro in sestile a Marte mette una pezza nei conflitti che agitano il fronte domestico. Tra conti e bilanci, traducete in realtà i sogni. Pur senza rinunciare all'autonomia, vi rendete disponibili e aperti alla collaborazione. Ottimo!

