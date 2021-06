Oroscopo per il Leone e per tutti i segni di oggi 9 e domani 10 giugno

Oroscopo di oggi per il Leone. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 9 giugno 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Se attualmente vi sono mancate le occasioni per brillare, oggi il protagonismo trova la sua soddisfazione. Le vostre idee sono approvate. Grandiosa la Luna in Gemelli, che alleggerisce l’umore e sollecita la curiosità proponendovi nuovi incontri. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

© Riproduzione riservata