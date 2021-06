Oroscopo per la Vergine e per tutti i segni di oggi 9 e domani 10 giugno

Oroscopo di oggi per la Vergine. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 9 giugno 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Vergine

Il transito della Luna in Gemelli come sempre ha un effetto destabilizzante. Contraddizioni, dubbi, promesse non mantenute. Che dispettosa! Percorrete una strada vincente che si affaccia su un bel panorama: non rovinate tutto con l’insicurezza. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Vergine e per tutti i segni

© Riproduzione riservata