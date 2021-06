Oroscopo di domani 11 giugno 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

I problemi di lavoro e quelli familiari rischiano di rubarvi molto tempo: mantenete la calma e affrontate le faccende una alla volta. Un venerdì monotono. Inseguite le occasioni di svago per risollevare l'umore e gratificare la mente.

Toro

Puntate sull'amicizia della Luna, che vi aiuta a concentrarvi sulle cose migliori di questo presente. Muovetevi con calma, prudenza e sangue freddo. Date una mano a un amico che sta passando uno spiacevole momento. Una mano, si sa, lava l'altra.

Gemelli

Vi farete carico di alcune difficoltà pratiche inerenti al ménage, che molto spesso tendete a delegare, guadagnandovi l'approvazione della dolce metà. Un buon accordo con il partner e una relativa tranquillità, che di questi tempi non sono da disprezzare.

Cancro

In trigono a Giove, la Luna nel vostro segno oggi vi solleva a un palmo da terra. Puntate al grande risultato, sarete benedetti dalle stelle. Non vi mancheranno le parole per dirlo, né quelle necessarie per ottenere ciò che desiderate di più.

Leone

Per molti è un periodo di crescita professionale e personale con ottime prospettive per il futuro, ma non trascurate la famiglia per la carriera. Potrete raccogliere quanto avete seminato con pazienza e godervi la compagnia delle persone care.

Vergine

Lucidità e intuito vi consentiranno di avanzare richieste, ampliare attività, sganciarvi da situazioni poco soddisfacenti, legami affettivi inclusi. La competizione lavorativa vi vedrà vincenti, ma non venite meno alle regole del vostro modus operandi.

Bilancia

Non sarete al massimo della forma e dell'umore, perciò vi converrà attuare delle strategie difensive con il preciso intento di risparmiare le risorse. Rinunciate a uscite stancanti e prendetevi una pausa per fare ordine nella testa, nella casa e nel cuore.

Scorpione

La giornata trascorre in dolcezza e getta una luce nuova su spinose questioni di vecchia data. La fiducia nel futuro supera qualunque ostacolo. Si riallacciano rapporti allentati con i parenti. Se desiderate un bebè, inviate un messaggio alla cicogna.

Sagittario

Fortunatamente non siete tipi che rimuginano sul passato, vi basta un buon sonno per recuperare l'ottimismo e ripartire con la consueta carica. Messe a tacere le polemiche, dovrete impegnarvi a trovare un accordo per concludere un progetto importante.

Capricorno

Il punto di forza odierno è rappresentato dagli amici, che ricompongono dissidi e offrono novità che solleticano la vostra parte migliore. Burberi dal cuore tenero: grattando sotto la scorza, si scopre in voi una dolcezza che non temete di mostrare.

Acquario

Atmosfera di quiete dopo le follie dei giorni precedenti, ma è soltanto una pausa, nel bene e nel male nuove emozioni vi attendono. Se alberga in voi qualche strascico di negatività: con tutta calma disponetevi a sgombrarne il campo.

Pesci

Essere felici si può, con la Luna in Cancro rafforzata da Giove. Aspettatevi slanci di passione, parole dolci e tantissime belle novità. Occupatevi con energia delle faccende trascurate e delle incombenze lavorative che più vi stanno a cuore.

