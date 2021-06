Oroscopo di domani 12 giugno 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

Possibili piccoli disguidi a causa della Luna. Lasciate maturare le idee, prima di prendere decisioni che potrebbero rivelarsi avventate. Alcune esperienze del passato vi daranno efficaci strumenti di valutazione per non ripetere gli stessi errori.

Toro

Spirito di affermazione e audacia non mancano, ma Marte in orbita dissonante potrà darvi la sensazione che nulla vada come dovrebbe. La parolina magica la conoscete: affrontando gli imprevisti con ottimismo, scoprite che si tratta di inezie.

Gemelli

Potete permettervi di essere fiduciosi riguardo alla riuscita di un progetto. Siete partiti con il piede giusto e avete buoni assi nella manica. Favorevoli le prospettive di chi vuole iniziare nuove storie. Intraprendenza e charme realizzano i sogni.

Cancro

Oasi di tenera dolcezza. Le circostanze condividono con voi lo stesso desiderio di colorare ogni cosa di bellezza. Il cuore segue i ritmi del cielo. Si respira un'aria di pace, dolcezza, emozioni condivise, parole affettuose e novità elettrizzanti.

Leone

Marte è con voi e anche se la comunicazione sembra difficoltosa, guardando l'insieme avrete un quadro che promette di diventare un'opera d'arte. In campo finanziario, professionale o amoroso che sia, qualunque cosa abbiate in mente rimandatela.

Vergine

Se siete giù di corda magari a fronte di una rottura sentimentale, tuffatevi nelle braccia accoglienti della famiglia, vi darà ciò di cui avete bisogno. Non alimentate un pessimismo frutto di un passeggero stato d'animo. Valorizzate l'immagine con un nuovo look.

Bilancia

La Luna vi rema contro, causando malumori con i vostri cari, ma la pace è presto fatta, grazie a Marte in Leone garante di entusiasmo e passione. Non rinunciate a un interesse che nutrite da sempre per compiacere il partner: trovate un punto d'incontro.

Scorpione

Per l'amore è un periodo emblematico, non privo di profondità e tenerezza, ma forse vi apparirà un po' scontato, smaniosi come sarete di novità. Carpe diem, oggi che la Luna in Cancro si offre calda e sensuale: andrete incontro a momenti sereni.

Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

Il percorso è costellato da qualche spina, ma avete sufficiente destrezza per schivare gli ostacoli e la capacità di accaparrarvi agganci utili. Sviluppate le qualità necessarie all'armonia del rapporto: la completa sincerità e la fiducia in chi amate.

Capricorno

Se al risveglio non siete in forma e sentite che le energie lasciano alquanto a desiderare, meglio prendervi una giornata di riposo, potendo. Progetti che tardano a decollare o che saltano di punto in bianco per di questioni di... budget.

Acquario

Un sabato da inventare, visto che oggi dal cielo tutto tace: potete disegnarlo a vostra immagine e somiglianza... dormire, forse sognare. Mettete le briglie all'insofferenza, ed evitate le reazioni eccessive, per non passare dalla ragione al torto.

Pesci

Basta il trigono della Luna in Cancro, per riacquistare la padronanza dei nervi e andare incontro a delle ore distensive ma niente affatto noiose. Incontri a sorpresa con un amico di vecchia data, ricordi che dolcemente si riaffacciano alla memoria.

