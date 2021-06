Oroscopo di domani 13 giugno 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

In caso di indecisione, un amico vi aiuterà a compiere la mossa giusta. Evitate gli scontri di petto, meglio agire d’astuzia. Fascino e forma non mancano. I legami affettivi si approfondiscono, ma provate ad essere comprensivi e come sempre sinceri. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

Niente di meglio del passaggio della Luna in Cancro, per scacciare quel senso di pesantezza che da un po’ di tempo incrina la vostra naturale vitalità. Qualche nuvola nello scambio con gli altri vi destabilizza un po’: appianate con dolcezza i contrasti. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Curerete gli affari mirando a ottenere risultati concreti. Vi muoverete con abilità, effettuando gli interventi richiesti dalle circostanze. In famiglia, se l’interlocutore è corretto, rispondete con onestà senza nascondervi dietro piccole bugie. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Un tocco di buona sorte vi mette al riparo dagli imprevisti e vi regala qualche entrata extra. Gli amici vi dimostrano quanto tengono a voi. Perdonare e dimenticare è sempre la scelta migliore, crogiolarsi in ricordi tormentosi non ha senso. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

L’ottima capacità di relazione vi aiuta ad allargare il giro di affari. Sfruttate ogni occasione per affermarvi in ambienti nuovi. Una storia alle prime battute assume un andamento armonico, vivacizzato da gesti dolci e affettuosi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

La Luna in Cancro sollecita un atteggiamento meno freddo, meno selettivo in campo sentimentale. L’amore è ciò che dà un senso all’esistenza. Uno sguardo attento all’impostazione delle spese potrebbe darvi l’idea vincente per migliorare il bilancio. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

La Luna si oppone a Plutone originando dissapori per questioni datate: il vostro rigore va smussato. Date spazio al desiderio di movimento e di compagnia. Cercate di essere meno suscettibili e non prendete per offese quelle che invece sono critiche costruttive. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

Gli influssi positivi della Luna sono una benedizione per il vostro stato d’animo, oggi particolarmente leggero, aperto, disposto all’allegria. Approfittate della favorevole disposizione di spirito per recuperare certi ménage un po’ traballanti. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

Potreste avere l’opportunità di dare un assetto diverso a rapporti e situazioni che il vostro impeto e la testardaggine hanno reso difficili. Dovete fare un passo indietro e rivedere con più apertura e flessibilità le relazioni con le persone vicine. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

L’azione di disturbo della Luna a Plutone è irrilevante, meglio ancora benefica. Vi darà modo di guardare a eventi passati con occhi nuovi. Nel lavoro darete il meglio. Non vi lasciate fuorviare dall’umore cupo e procedete per la vostra strada. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

Qualche problema di ordine burocratico o fiscale forse di vecchia data nel mirino della giornata. Datevi da fare per risolverlo definitivamente. La vostra ben nota insofferenza verso le cose di piccolo conto dovrà scendere a patti e adeguarsi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

Potrà essere una domenica serena, poiché riuscirete a trovare un equilibrio tra gli impegni e le responsabilità e l’irresistibile voglia di evasione. Non siate titubanti a far sbocciare il coraggio di fare i passi necessari per avviarvi verso la felicità. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

