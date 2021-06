Oroscopo per il Capricorno e per tutti i segni di oggi 13 e domani 14 giugno

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 13 giugno 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

L’azione di disturbo della Luna a Plutone è irrilevante, meglio ancora benefica. Vi darà modo di guardare a eventi passati con occhi nuovi. Nel lavoro darete il meglio. Non vi lasciate fuorviare dall’umore cupo e procedete per la vostra strada. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

© Riproduzione riservata