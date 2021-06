Oroscopo di domani 17 giugno 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

Al suono della sveglia date prova di coraggio, vi alzate con il piede giusto per affrontare di petto la mole di lavoro che vi aspetta in ufficio. Questioni burocratiche, faccende pratiche, più impegnative di qualsiasi battaglia, oggi vi riescono facilmente. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

Un giovedì in linea con le più rosee aspettative, grazie al trigono Luna-Urano. Clima disteso in famiglia e con le amicizie. Piacevoli chiacchierate. Comunicazione fluida e diretta, viaggi brevi ma piacevoli. Negli affari avete il vento in poppa. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

L’atmosfera è propizia per voi che sentite il bisogno e il desiderio di rafforzare i legami con i vostri affetti, anche a costo di un piccolo sacrificio. Un problema familiare, affrontato con la disponibilità a rivedere le proprie posizioni, si può superare. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Unita alla Terra da un solido filo di concretezza, teso dalla Luna in Vergine, Venere nel segno guadagna solidità, forza e lucidità. Un mix di intuizione e rigore logico realizza in ogni campo i risultati sperati. Notizie da amici di vecchia data. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Le spese per la casa e l’attività reclamano una revisione. Studiate strategie economiche più prudenti e puntate il tutto per tutto sul risparmio. Emotivamente giocherete un po’ in difesa, ma nelle incombenze concrete sarete efficaci e costruttivi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

Giustamente puntate in alto, ma come al solito, nonostante le conferme ricevute, erroneamente credete di non avere i numeri per arrivare. L’essenziale nei rapporti con gli altri è conservarsi chiari, autentici e soprattutto sinceri. Osate di più! Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

Non pretendete troppo, quando le circostanze non sono del tutto a favore. Seguite le indicazioni che la vita quotidianamente vi offre. Se l’isolamento non è motivato dalla necessità di riflettere, evitate di chiudere fuori dalla porta chi vi vuole bene. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

Il transito della Luna in Vergine armonica a Venere, con il consueto zelo, rimette le cose a posto. Un intuito penetrante rende possibile ogni traguardo. Affrontate con saggezza tutto e tutti, ascoltando chi conoscete e stimate: vi indirizzerà per il meglio. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

Sotto il tiro di Nettuno, la Luna in Vergine indirizza lo spirito avventuroso all’interno, verso la ricerca interiore, le radici, la spiritualità. Senso pratico cercasi con il lanternino, oggi che la fantasia fa a pugni con il senso del dovere. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

In trigono a Urano, la Luna in Vergine ricompone i contrasti, appiana i malintesi, offre l’opportunità di un intervento geniale e risolutivo. Avrete l’occasione di chiarire alcune questioni in ambito amoroso o familiare: non perdetela per orgoglio. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

Quando il cielo dispone una giornata tranquilla, anche se poco frizzante, soprattutto di questi tempi bisogna saggiamente ringraziare. È sorprendente che proprio voi abbiate voglia di normalità, di piccole cose, di rassicurante routine. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

Nella disputa tra Mercurio e la Luna, è Venere a fare la parte del leone. Sostituendo la gentilezza all’ostinazione, otterrete molto di più. Multe scampate per il rotto della cuffia. Fatevi perdonare qualche intemperanza, spiegando ciò che vi turba. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

© Riproduzione riservata