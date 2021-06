Oroscopo di domani 18 giugno 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

Clima strano. Riflettete su questioni personali, ma non rinunciate a una serata in compagnia di un caro amico. Parlarne insieme chiarisce molte cose. Prendetevi la responsabilità di agire, però senza la pretesa di ottenere subito tutto ciò che volete. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

Qualche dissidio fra soci per questioni di budget, tuttavia il vostro umore positivo lascia emergere idee brillanti e disponibilità alla mediazione. La situazione è in evoluzione, ma bisogna saperla gestire con metodo, organizzazione e molta calma. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Un venerdì frizzante e vitale da cui potrete attingere energie per il lavoro e la vita amorosa. Avrete molte opportunità, datevi da fare. Anche se nulla vi viene regalato, i possibili risultati superiori alla media ve li conquisterete sul campo. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Tenete a freno il vostro orgoglio e, ammettetelo, anche la permalosità. Potrete così muovervi con successo offrendovi persino qualche piccolo lusso. Non è il caso di cercare il pelo nell’uovo e contestare di default ogni proposta. Meglio scendere a patti. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Buone notizie dall’ufficio stampa celeste: oggi potete contare su un aspetto energico, equilibrato e propositivo. Siete pronti a mettervi in gioco? Giornata d’amore. La passione fa da collante e i progetti si definiscono alla luce delle reciproche esigenze. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

Accettate serenamente un confronto di opinioni. Non irrigiditevi sulle vostre posizioni, anche se vi sembrano più lungimiranti di quelle altrui. I rapporti con l’ambiente creano tensioni? Forse pretendete troppo. Mantenete uno stato d’animo sereno. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

Super dinamizzata da Marte, la Luna nel segno acquista volontà e rapidità di azione. Padroneggiate senza sforzo eventi più o meno complessi. Rischiare non vi spaventa anzi vi intriga, perché avete sangue freddo e il controllo di ogni cosa in mano.

Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

Poca voglia di fare, oggi vi va di vivere senza programmi. È bello starsene in panciolle: un privilegio che di tanto in tanto potete concedervi. Siete preoccupati per le energie in ribasso, ma non ne avete motivo, vi serve solo un po’ di riposo. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

Avete più di un motivo per essere allegri. In un colpo solo la Luna vi solleva dai vostri guai e preannuncia una giornata all’insegna della pace. Oggi tastate con mano il grande potere della gentilezza. Un sorriso, un saluto cordiale vi riavvicina agli altri Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

Qualche fraintendimento oggi è da mettere in conto con la Luna in posizione ostile. In amore tenetevi stretti la vostra massima: “Il silenzio è d’oro!”. Un temporaneo calo di determinazione e di costanza non desta preoccupazioni. Stati d’animo conflittuali. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

Favoriti dalla Luna, avete le carte in regola per guadagnarvi ammirazione, coccole e stima. Consapevoli di piacere, acquistate sicurezza. Rapporti burrascosi con il partner? Forse pretendete troppo e lo pretendete subito. Ammansitevi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

La storia con la dolce metà procede a gonfie vele. Coltivate sogni grandiosi con la certezza di poterli realizzare in un futuro quanto mai prossimo. Il settore professionale è in bella luce: non crucciatevi, se una trattativa in corso sembra arenarsi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

© Riproduzione riservata