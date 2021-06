Oroscopo per il Sagittario e per tutti i segni di oggi 17 e domani 18 giugno

Oroscopo di oggi per il Sagittario. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 17 giugno 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Sotto il tiro di Nettuno, la Luna in Vergine indirizza lo spirito avventuroso all’interno, verso la ricerca interiore, le radici, la spiritualità. Senso pratico cercasi con il lanternino, oggi che la fantasia fa a pugni con il senso del dovere. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

