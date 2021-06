Oroscopo per il Capricorno e per tutti i segni di oggi 18 e domani 19 giugno

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 18 giugno 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Qualche fraintendimento oggi è da mettere in conto con la Luna in posizione ostile. In amore tenetevi stretti la vostra massima: “Il silenzio è d’oro!”. Un temporaneo calo di determinazione e di costanza non desta preoccupazioni. Stati d’animo conflittuali. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

© Riproduzione riservata