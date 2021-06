Oroscopo per il Sagittario e per tutti i segni di oggi 18 e domani 19 giugno

Oroscopo di oggi per il Sagittario. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 18 giugno 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Avete più di un motivo per essere allegri. In un colpo solo la Luna vi solleva dai vostri guai e preannuncia una giornata all’insegna della pace. Oggi tastate con mano il grande potere della gentilezza. Un sorriso, un saluto cordiale vi riavvicina agli altri. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

© Riproduzione riservata