Oroscopo di oggi 20 giugno 2021

Oroscopo oggi 20 giugno! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

L'empatia, la comprensione dello stato d'animo altrui vi permettono di agire nel modo migliore a qualsiasi stimolo che provenga dall'esterno. Lasciate via libera all'istinto: vi guiderà verso la fortuna e la buona riuscita di ogni vostra iniziativa.

Toro

Risveglio sereno, con il passare delle ore qualche nuvola offuscherà il vostro orizzonte. Nervosismo per incombenze che attentano al bisogno di riposo. Anche se è quasi estate, una giornata di cielo plumbeo può capitare, guardate avanti fiduciosi.

Gemelli

Affrontando gli impegni professionali con un po' di mordente in più e con un intervento efficace e deciso, riscuoterete parecchie soddisfazioni. Si prospettano colpi di scena e occasioni da cogliere al volo. Dovrete fare qualche sacrificio, ma chi non risica...

Cancro

Mattinata domenicale dedicata alla casa, faccende e pargoli. Pomeriggio tutto per voi, da spendere senza esitazioni in ciò che vi rende felici. Cambiando angolazione, sotto la polvere della quotidianità cogliete rassicuranti segnali nei gesti di chi amate.

Leone

Vi conviene rispettare scrupolosamente le direttive, se siete al lavoro: per evitare problemi, fate rientrare l'impulso battagliero nei ranghi. Si presentano circostanze nuove che richiedono elasticità, potreste essere troppo critici verso gli altri.

Vergine

Belle novità per chi opera in squadra. La collaborazione promette risultati eccellenti. Favoriti i master di studio, i trasferimenti e le promozioni. Dalle amicizie arrivano belle sorprese. Approfittatene per lanciarvi in esperienze nuove, senza ansie.

Bilancia

Un passatempo che richiede una buona manualità potrebbe essere quello che fa per voi, per aiutarvi a rilassarvi e recuperare una completa serenità. Ci sarà l'opportunità di conquistarvi una fetta di potere. Dovete solo capire a che prezzo e se ne vale la pena.

Scorpione

Passione e forza d'animo. Troverete nell'entusiasmo un eccellente estintore, per spegnere sul nascere qualunque eventuale focosa polemica. Marte punzecchia l'amor proprio, ma non merita considerazione. Puntate alla sostanza e tralasciate l'apparenza.

Sagittario

Giornata di festa adatta per l'introspezione, per ascoltare la voce interiore, per fare il punto della situazione in silenzio, lontano dal baccano. Lontano mille miglia dalle vostre entusiastiche aspettative, ma positiva in termini di conoscenza interiore.

Capricorno

Grazie all'apporto di efficienza e spirito costruttivo, l'attività procede speditamente. Determinazione, tenacia. Tutto sotto controllo. Siete nella condizione ideale per affrontare prove di rilievo o per proporvi per un incarico di rilievo.

Acquario

Anche se il vostro sentire è divergente dall'atteggiamento delle persone intorno, non sarà facile, ma adattarsi al momento è la cosa migliore. Mattina in brodo di giuggiole, mentre più tardi i pensieri si attorcigliano. Trovate il bandolo della matassa.

Pesci

Seguite senza riserva il vostro intuito. Fantasia e immaginazione sono il vostro asso, sia per le faccende professionali sia per quelle affettive. L'ineffabile sensazione che le cose scorrano con facilità vi dà la carica giusta per un'ampia libertà di azione.

© Riproduzione riservata