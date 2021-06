Oroscopo per il Sagittario e per tutti i segni di oggi 20 e domani 21 giugno

Oroscopo di oggi per il Sagittario. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 20 giugno 2021?

Sagittario

Giornata di festa adatta per l’introspezione, per ascoltare la voce interiore, per fare il punto della situazione in silenzio, lontano dal baccano. Lontano mille miglia dalle vostre entusiastiche aspettative, ma positiva in termini di conoscenza interiore. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

