Oroscopo di oggi 21 giugno 2021

Oroscopo oggi 21 giugno! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Giornata particolare, per voi solitamente vivaci e iperattivi. Lunghe riflessioni e interessi profondi mettono in luce la ricchezza interiore. Cuore chiuso a doppia mandata, avete bisogno di fare il punto: all'amore chiedete di più, come il sostegno!

Toro

Coppia altalenante con la Luna all'opposizione: scampate un litigio, grazie ad amici altruisti e sinceri. La verità fa male, ma può fare anche bene. Tra soci c'è qualcosa da discutere, modulando aspettative e speranze sulle attuali condizioni economiche.

Gemelli

Focus sulla carriera. Le prospettive sono eccellenti, ma i successi più significativi arrivano dopo una fase di preparazione e programmazione. Da un lato c'è la fiaba romantica, dall'altra c'è il quotidiano, molto più concreto e meno poetico.

Cancro

Felici e fortunati, così oggi vi vogliono le stelle. Venere e Nettuno compongono linee morbide, tra le quali vi muovete leggeri come in sogno. Il top della creatività: visti dall'esterno sembrate svagati, ma il lavorio tutto interiore produce eccome.

Leone

Increspature superficiali prodotte dalla Luna e da Urano entrambi in quadratura. Le critiche vi spingono a reagire male, richiudendovi in voi stessi. La settimana è iniziata oggi e siete già a corto di energie? Se manca il consenso, facilmente perdete smalto.

Vergine

Atmosfera stimolante, anche se la ragione non sta tutta dalla vostra parte. I pianeti in disaccordo preannunciano qualche complicazione. Tanto può il contesto, basta lasciarsi andare perché tutto si incanali spontaneamente nella giusta direzione.

Bilancia

Lunedì relativamente tranquillo, incentrato su lavoro e finanze. Di fatto non accade nulla di speciale, l'equilibrio si riconferma come regola di vita. Un favore reso a un collega pareggia quelli ricevuti, l'impressione è di grande affiatamento e armonia.

Scorpione

Grande è il potere dell'amore! In una giornata che porta imprevisti, la presenza sollecita e dolce del partner riesce a rendere tutto più semplice. La Luna vi rende ricettivi. Le vostre antenne leggono nell'animo degli altri come in un libro. Creatività.

Sagittario

Stonati dall'andamento odierno un po' monotono, attraversate il presente pensando al passato. Il cuore a mezza via tra ricordi e fantasie. Dubbi e sospetti si intrecciano. Se in coppia qualcosa non gira, per paura di perdere l'altro tirate il guinzaglio.

Capricorno

Astri benevoli quelli che vi sostengono oggi, in un clima armonioso e rilassato. In un ambiente favorevole mettete in luce il vostro lato migliore. Rendimento proficuo, sia in proprio che in azienda, tra affari vantaggiosi e una fluida comunicativa.

Acquario

La Luna vi fa desiderare bocconi troppo grossi generando insoddisfazione. Non giustificate l'inconcludenza con i "vorrei ma non posso". Diverbio con la persona amata per futili questioni: non tollerate le critiche sulla gestione finanziaria.

Pesci

Vincendo la timidezza, in amore passate all'azione e fate il colpo grosso. Da una corrispondenza di amorosi sensi nascono rose che fioriranno. Su vari fronti il lontano vi porta fortuna, dagli studi alla ricerca di nuove sinergie affettive. Guardate oltre!

