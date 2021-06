Oroscopo per il Sagittario e per tutti i segni di oggi 21 e domani 22 giugno

Oroscopo di oggi per il Sagittario. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 21 giugno 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Stonati dall’andamento odierno un po’ monotono, attraversate il presente pensando al passato. Il cuore a mezza via tra ricordi e fantasie. Dubbi e sospetti si intrecciano. Se in coppia qualcosa non gira, per paura di perdere l’altro tirate il guinzaglio. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

