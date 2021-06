Oroscopo di domani 23 giugno 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

La giornata, grazie alla Luna in Sagittario, scorre all’insegna del buonumore. Nuovi progetti, esperienze insolite, ispirazioni improvvise. Con la forza che nasce dalla sicurezza in voi stessi, coinvolgerete un caro amico in un’iniziativa a cui tenete. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

Dopo un’attenta autoanalisi, saprete mettere a frutto le vostre migliori qualità a dispetto delle circostanze. Supererete gli ostacoli! Il buonsenso e l’innata diffidenza vi consentiranno di tenervi ancorati a terra e di non credere ai miraggi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Intoppi, ritardi e cambiamenti di programma vi disturbano, creando tensioni con il prossimo. Mettete in conto un seccante imprevisto. Mantenete l’attenzione concentrata sui vostri obiettivi, senza prestare ascolto a chi cerca di confondervi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Mercoledì pensieroso per quanto riguarda il lavoro. Siete ambiziosi, ma dovete procedere con i piedi di piombo senza sottovalutare la concorrenza. L’intesa con gli altri è discontinua. Insorgono malintesi dovuti alla mancanza di discrezione di qualcunoà. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Ansia da rivoluzione mal indirizzata. Non ascoltate i richiami di Urano, che, soprattutto nel lavoro, possono farvi imboccare strade sbagliate. La Luna in trigono a Marte vi procurerà incontri e vi guiderà alla vittoria in ogni eventuale sfida. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

La solita routine in genere così rassicurante oggi vi va stretta. La colpa è da attribuirsi alla Luna che semina insofferenza e disguidi à gogo. Gli impegni vi stressano? Niente panico: con determinazione e intelligenza, riuscirete a tenere testa a tutto. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

La Luna in Sagittario porta in dono vitalità e buonumore. Approfittatene per condurre a buon fine ciò che avete lasciato in sospeso. Belle novità. Telefonate a un amico perso di vista o escogitate una serata effervescente in ottima compagnia. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

Ordine e organizzazione sono i mezzi su cui fare affidamento per la buona riuscita delle vostre imprese professionali. Spese impreviste. Grazie alla determinazione più smagliante del solito, si concretizza la possibilità di ottenere ottimi risultati. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

Molto disinvolti e intraprendenti se siete single: avrete tutta l’audacia di osare nuove conquiste e di nutrire l’intesa con sincero entusiasmo. Tra ingenuità e diffidenza, trovate il punto di mezzo. Risarcimento legale per un torto subito. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

Porterete a termine le faccende di ordine pratico. Una pausa di riflessione vi aiuterà a dare il giusto valore a una questione che vi sta a cuore. Prestate attenzione ai rapporti interpersonali, cercando di essere più diplomatici: potrebbero nascere rivalitài. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

La Luna in Sagittario è una panacea per l’umore, soprattutto quando, come oggi, avete bisogno di ampliare gli orizzonti e di evadere dalla routine. Le circostanze vi irritano, ma lo scambio con i colleghi è stimolante e proficuo. Nuove conoscenzea. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

Le idee sono vincenti seppure ancora confuse. Niente fretta. Pianificate il lavoro con serietà, mettendo in campo autocontrollo e raziocinio. La voglia di evasione e di libertà si scontra con una serie di impedimenti e di tensioni con l’esterno. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

