Oroscopo di oggi 24 giugno 2021

Oroscopo oggi 24 giugno! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Una giornata in compagnia della Luna in Sagittario. Ideale per godervi il presente e affrontare agevolmente l'incontro con un ex mai dimenticato. Un filo di malinconia emerge dal passato, da un ricordo che ancora brucia, ma viene presto relegata sullo sfondo.

Toro

Risveglio monotono. Nel lavoro rendete bene, ma l'impegno costa fatica, specie se gli amici hanno organizzato un evento a cui vi tocca rinunciare. Grazie a nuovi incontri, per chi ha il cuore libero ci sono eccellenti promesse. Turbolenze nella coppia.

Gemelli

Nettuno in Pesci e Luna in Sagittario ingenerano qualche forma di confusione. Da buoni giocolieri saprete mantenere i piattini cinesi in equilibrio. In treno e nei luoghi più affollati, tenete sotto controllo portafogli e cellulare a rischio smarrimento.

Cancro

Canalizzando la vostra energia verso un unico obiettivo e procedendo con calma, eviterete dispersioni e potrete focalizzare meglio gli ostacoli. Attenzione a non mettere tanta carne al fuoco, per non trovarvi poi in affanno nel gestire le incombenze.

Leone

Sul lavoro, in casa, con gli amici siete una fonte inesauribile di verve e di buonumore. Un carosello di emozioni e di iniziative bollenti. Mettete le energie al servizio di uno scopo sociale e circondatevi di persone animate dallo stesso interesse.

Vergine

Non sarà un giovedì riposante zeppo com'è di imprevisti e contrattempi, ma con intelligenza potrete facilmente riuscire a tenere testa a tutto. L'intervento tempestivo di un vostro caro vi aiuterà a riprendere in mano il controllo della situazione.

Bilancia

Giornata dal ritmo vivace, messaggera di ritmo, di sorprese piacevoli. Organizzate una cenetta con un vecchio amico per aggiornarvi sulle ultime novità. Un magico intreccio di romanticismo e sensualità potrebbe regalarvi un'emozionante avventura.

Scorpione

Le geometrie planetarie odierne sono positive per la sfera familiare che sta vivendo un buon momento. Novità e cambi di scena. Tutto oggi vi riesce benissimo e a tempo di record, tanto da guadagnarvi i complimenti di tutti.

Sagittario

Il partner reclama attenzioni, ma siete molto, troppo concentrati sui vostri interessi per dargli udienza. Bizze e capricci da non sottovalutare. Dalla vostra avete tempismo e colpo d'occhio: muovetevi con disinvoltura e raccoglierete i successi meritati.

Capricorno

Nella scalata al successo niente può fermarvi. Siete determinati, pronti a mettere al tappeto gli avversari e a imporre senza condizioni le vostre regole. Ogni tanto ricordatevi che non siete soli e che dovete prendere in considerazione anche le opinioni altrui.

Acquario

Un’altra mattinata divertente, in virtù della Luna ancora in Sagittario. Una sorpresa da parte di una persona cara, pausa pranzo con l’amato bene. Bene i contatti, gli studi e i nuovi incontri. Fate una puntata in libreria, la lettura è linfa per la mente.

Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Inizio giornata non tra i più sereni, con la Luna in posizione storta. La libertà di azione è limitata, l'accordo con i colleghi complicato. Andrà meglio più tardi. Disaccordi con il partner registrano qualche difficoltà nell'organizzazione della gestione domestica.

