Meteo: temperature in calo. Ecco dove e quando arrivano i temporali. Weekend instabile

Le previsioni per oggi in Italia secondo il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare.

Nord: molte nubi sui rilievi centro-orientali associate a rovesci e temporali sparsi in sviluppo dalla tarda mattinata. I fenomeni tenderanno successivamente a sconfinare sulle aree pianeggianti di Veneto e Friuli-Venezia Giulia per poi cessare entro fine giornata.

Bel tempo sulle altre regioni eccezion fatta per annuvolamenti pomeridiani più consistenti sull'Appennino emiliano, dove saranno possibili brevi rovesci, e sul resto dell'arco alpino.

Centro e Sardegna: cielo prevalentemente sereno salvo velature in transito su Sardegna e Lazio. Qualche nube in più, nel pomeriggio, sulle aree appenniniche dove non si escludono occasionali piovaschi.

Sud e Sicilia: bello e soleggiato ovunque a parte locali addensamenti, nelle prime ore del mattino, sulle coste tirreniche di Basilicata, Calabria e Sicilia.

Temperature: minime in calo sul Triveneto e al Centro-sud; senza apprezzabili variazioni sul resto della penisola. Massime in diminuzione su Friuli-Venezia Giulia, litorali di Veneto ed Emilia-Romagna e sulle regioni centro-meridionali; stazionarie o in lieve aumento altrove.

Venti: da deboli a moderati occidentali.

Mari: molto mossi il il mar Ligure e il Tirreno centrale. Generalmente mossi gli altri mari con moto ondoso in attenuazione sull'alto Adriatico.

Le previsioni per domani secondo il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare.

Venerdì 2 luglio

Nord: locali rovesci o temporali possibili dalla tarda mattina e fino la prima serata sui rilievi nord-orientali, su quella emiliano-romangnola e della Liguria di levante con occasionali sconfinamenti sulle pianure di Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, ma in rapido esaurimento serale; sereno o poco nuvoloso sul resto del Nord, con velature in transito mattutino e qualche nube più consistente sui rilievi in genere nel pomeriggio. Dalla sera nuvolosità in aumento da Ovest.

Centro e Sardegna: solo deboli velature in transito fino la tarda mattina. Nel pomeriggio e fino alla prima serata nubi anche consistenti sulle aree appenniniche con locali e brevi rovesci possibili su quelle di Toscana, Umbria e Marche.

Sud e Sicilia: cielo generalmente sereno, con modesta nuvolosità a evoluzione diurna sulle aree appenniniche di Molise, Campania e Basilicata e sui confinanti settori pugliesi.

Temperature: minime in diminuzione su est Sicilia e Sud peninsulare, in aumento su Sardegna, Lombardia e Veneto, stazionarie sul rimanente territorio; massime in aumento su Friuli-Venezia Giulia, restante settore alpino e su Toscana e settori nord di Sardegna e Sicilia, in calo su Calabria e settori Sud di Sicilia e Puglia.

Venti: deboli settentrionali con locali rinforzi fino metà giornata su Puglia e aree Ioniche peninsulari; deboli occidentali o settentrionali sulla Sardegna salvo decisi rinforzi occidentali sul settore Nord; mediamente deboli variabili sul resto d'Italia con rinforzi di brezza lungo le coste.

Mari: da mossi a molto mossi mar Ligure, Tirreno centrale e Ionio settentrionale ma con moto ondoso in rapida diminuzione; poco mosso il medio-alto Adriatico; mossi i restanti mari con moto ondoso in diminuzione su basso Adriatico, mare e canale di Sardegna, stretto di Sicilia e Tirreno meridionale.

Le previsioni per i prossimi giorni in Italia secondo il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare.

Sabato 3 luglio

Nord: nuvolosità irregolare anche intensa su tutte le regioni e in ulteriore intensificazione pomeridiana e serale. Brevi piovaschi possibili da metà mattina sul settore alpino centro-occidentale, in peggioramento pomeridiano e serale con precipitazioni sempre piu frequenti e estese, anche temporalesche, su Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Trentino-Alto Adige, con locali rovesci o temporali nel pomeriggio e in serata anche su est Liguria e Ventro-nord veneto.

Centro e Sardegna: nuvolosità medio-alta in transito sul settore peninsulare fino alla tarda mattina/metà giornata e cui seguiranno ampie schiarite da Ovest, con nubi in nuovo aumento serale iniziando dalla Toscana; cielo sereno sulla Sardegna.

Sud e Sicilia: cielo sereno sulla Sicilia; sereno o poco nuvoloso sulle regioni peninsulari, salvo addensamenti al mattino su coste tirreniche calabresi e immediato entroterra e modesta nuvolosità a evoluzione diurna su Molise, Puglia, Basilicata e appennino campano.

Temperature: minime stazionarie su Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, centro-meridionali adriatiche, Veneto meridionale ed est Emilia-Romagna, in aumento sul resto del Paese; massime in calo sulla Valle d'Aosta, in aumento sui settori meridionali di Piemonte, Lombardia e Veneto e su Emilia-Romagna, Alto Adige, nord Friuli-Venzia Giulia, Marche, Toscana, Umbria, Campania e Sardegna.

Venti: deboli settentrionali con locali rinforzi su Puglia e aree ioniche peninsulari; mediamente deboli variabili sul resto d'Italia con rinforzi di brezza lungo le coste.

Mari: mossi basso Adriatico, Ionio, Tirreno orientale e mar Ligure, con moto ondoso in generale diminuzione a eccezione del settore più orientale dello Ionio; localmente mosso tendente a poco mosso l'Adriatico centrale, poco mossi i rimanenti mari.

Domenica 4 luglio

Diffusa instabilità al Nord con fenomeni sparsi, anche intensi, a prevalente carattere di rovescio/temporale dapprima su Lombardia e regioni nord-orientali e in serata su gran parte della pianura padana. Velato sulla Sardegna, nuvolosità irregolare su Centro peninsulare con isolati temporali su Toscana, Umbria e Marche. Poco nuvoloso/velato su Sicilia e Sud peninsulare.

Lunedì 5 luglio

Residua instabilità con rovesci o temporali su Nord-est, Emilia-Romagna, nord Toscana e centrali adriatiche, in miglioramento tra pomeriggio e sera. Isolati fenomeni termoconvettivi sull'appennino meridionale.

Martedì 6 e mercoledì 7 luglio

Giornate stabili e ben soleggiate su tutto il Paese, con locali fenomeni termo-convettivi sia martedì sia mercoledì su Valle d'aosta e settore alpino piemontese. Temperature in generale aumento da martedì.

