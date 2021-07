Oroscopo: amore e lavoro, qual è il segno più fortunato di oggi 2 luglio 2021

Oroscopo: qual è il segno zodiacale più fortunato in amore e lavoro di oggi 2 luglio 2021? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Ariete

Lavoro: Cercate di tenere la situazione sotto controllo: eviterete vi sfugga qualcosa. Sentimenti: Amore appassionato.

Toro

Lavoro: Giornata rilassante in piacevole compagnia: vi servirà per ricaricarvi. Sentimenti: L'amore va alla grande

Gemelli

Lavoro: Nel lavoro cercate di fare ciò che vi è più congeniale. Sentimenti: In amore col cinismo non andrete lontano.

Cancro

Lavoro: Se volete arrivare alla meta cominciate a fare pressione sulle persone giuste. Sentimenti: Felicità in amore

Leone

Lavoro: In vista possibili cambiamenti di mansioni: valutate lucidamente. Sentimenti: Piacevoli novità in amore.

Vergine

Lavoro: Avete le carte in regola per puntare su obiettivi importanti. Sentimenti: L'amore è sulla cresta dell'onda

Bilancia

Lavoro: Vi troverete presto di fronte ad un bivio nel lavoro. Sentimenti: La persona amata vi dà serenità

Scorpione

Lavoro: Siete pieni di idee, ma non avete avuto la forza di imporle. Sentimenti: Rapporto affettivo troppo sbilanciato

Sagittario

Lavoro: Si presenterà l'occasione di imporre il vostro punto di vista. Sentimenti: Amore poco gratificante.

Capricorno

Lavoro: Sarete chiamati presto a prendere decisioni rapide. Sentimenti: In amore evitate bugie e sotterfugi.

Acquario

Lavoro: Cercate alleati per portare avanti un ambizioso progetto. Sentimenti: In amore fate qualche concessione

Pesci

Nel lavoro non vi avvilite e soprattutto non arrendetevi. Sentimenti: In amore l'intraprendenza può giovarvi.

