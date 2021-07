Oroscopo dell'amore e del lavoro, qual è il segno più fortunato di oggi 5 luglio 2021

Oroscopo di oggi 5 luglio 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato in amore e lavoro? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Ariete

Lavoro: Cercate di essere diplomatici con una persona influente. Sentimenti: Esplosione d'amore del tutto inaspettata.

Toro

Lavoro: Cercate di frenare pigrizia e impulsività. Sentimenti: Serata ricca di sorprese interessanti, fatene tesoro.

Gemelli

Lavoro: Giornata movimentata e ricca di buone occasioni. Sentimenti: In amore state sbagliando tattica.

Cancro

Lavoro: L'ottimismo nella professione è un grande aiuto. Sentimenti: In amore siete sopraffatti dai dubbi.

Leone

Lavoro: Presto vi sarà affidato un incarico prestigioso. Sentimenti: In amore vi perdete in facili avventure.

Vergine

Lavoro: Potrebbe nel lavoro capitarvi presto l'occasione di farvi avanti. Sentimenti: Il cuore comincia a battere forte.

Bilancia

Lavoro: Farete importanti incontri di lavoro, avete bisogno per andare avanti. Sentimenti: Amore intenso ed esclusivo.

Scorpione

Lavoro: Con pazienza stringerete una solida alleanza professionale. Sentimenti: Difficoltà nei rapporti sentimentali.

Sagittario

Lavoro: C'è bisogno di un'iniziativa energica per imporvi sulla concorrenza. Sentimenti: In amore troppo sicuri di voi.

Capricorno

Lavoro: Se qualcosa non va scopritelo in fretta. Sentimenti: Non lasciatevi coinvolgere in un amore effimero.

Acquario

Lavoro: Nel lavoro avete motivo d'essere soddisfatti. Sentimenti: Di fronte a un partner sfuggente non c'è che la fuga

Pesci

Lavoro: Non è ostinandovi che riuscirete a imboccare la strada giusta. Sentimenti: In amore siete un po' titubanti.

