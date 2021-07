Oroscopo dell'amore e del lavoro, qual è il segno più fortunato di domani 6 luglio 2021

Oroscopo di domani 6 luglio 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato in amore e lavoro? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Ariete

Lavoro: Date più spazio ai collaboratori e i risultati saranno più rapidi. Sentimenti: In amore siete al settimo cielo.

Toro

Lavoro: Non è deprimendovi che riuscirete ad uscire da una emergenza di lavoro. Sentimenti: Positive scelte sentimentali

Gemelli

Lavoro: Uscirete nel modo migliore da una delicata situazione lavorativa. Sentimenti: In amore siete troppo incostanti

Cancro

Lavoro: La paura di sbagliare vi sta tarpando le ali. Sentimenti: In amore siete troppo diffidenti e non ne avete motivo

Leone

Lavoro: Cercate di sdrammatizzare i problemi di lavoro. Sentimenti: Conquiste sentimentali in vista ma fate attenzione

Vergine

Lavoro: Se volete migliorare la situazione economica ampliate il campo d'azione. Sentimenti: Coraggio in amore

Bilancia

Lavoro: Nel lavoro oggi sarete costretti a fronteggiare impegni imprevisti. Sentimenti: L'amore vi dà molto

Scorpione

Lavoro: Frenate l'ansia e l'impazienza: non ci sono le condizioni per una svolta. Sentimenti: In amore c'è da rischiare

Sagittario

Lavoro: Dovete mettere un maggiore entusiasmo nel vostro lavoro. Sentimenti: In amore la fiducia è importante

Capricorno

Lavoro: Dopo un periodo di grande confusione riuscirete a capire dove muovervi. Sentimenti: Amore scintillante

Acquario

Lavoro: Non intestarditevi: evitate di battere strade lavorative senza sbocchi. Sentimenti: In amore siete più coinvolti

Pesci

Lavoro: Prendetevi una pausa prima di una situazione professionale nuova. Sentimenti: In amore avrete tempi migliori.

